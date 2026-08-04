Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente de Hierro de Zamora: obras y duraciónViolación a menores en ZamoraIncendio en la planta de residuos de Roales: actualizaciónKit de supervivencia contra incendios en ZamoraZamora CF: partido en Matapiñonera
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Nuevo naufragio en aguas de Cabrera: hallan 2 cadáveres y buscan una decena de migrantes desaparecidos

Los equipos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil consiguen rescatar a 17 personas y mantienen activo el dispositivo de búsqueda ante la posibilidad de que todavía haya desaparecidos en el mar

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo.

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo. / Salvamento Marítimo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Enrique Casanova

Palma

Al menos dos personas han fallecido y otras 17 han sido rescatadas con vida este martes tras el naufragio de una embarcación con migrantes de origen subsahariano en aguas próximas a la isla de Cabrera. El operativo de búsqueda continúa activo, ya que se teme que todavía pueda haber personas desaparecidas.

La alerta comenzó sobre las 12.10 horas, cuando Salvamento Marítimo localizó a dos náufragos a unas ocho millas al sureste de Cabrera. El helicóptero Helimer acudió al lugar y rescató a ambas personas, que fueron trasladadas al Hospital de Son Espases para recibir atención médica.

Poco después, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo marítimo. Entre las 12.30 y las 14.30 horas, los agentes del Servicio Marítimo Provincial rescataron a otras doce personas y recuperaron dos cuerpos sin vida, que fueron trasladados al puerto de la Colònia de Sant Jordi. Tres de los supervivientes presentaban quemaduras y síntomas de agotamiento, por lo que recibieron asistencia sanitaria. Uno de ellos también fue evacuado al hospital.

Asimismo, el helicóptero Helimer localizó y rescató a otros tres migrantes, que fueron trasladados al Hospital de Son Llàtzer tras aterrizar en el aeropuerto de Palma.

Según la información facilitada por las autoridades, el naufragio se habría producido alrededor de las 7 horas del lunes 3 de agosto. En la embarcación viajaban unas 30 personas y todo apunta a que podría tratarse de una patera cuya desaparición ya había sido comunicada a Salvamento Marítimo y en la que se estimaba que viajaban unas 29 personas.

Noticias relacionadas y más

En el dispositivo participan medios aéreos y marítimos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, entre ellos dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Salvamar Mimosa, el remolcador Marta Mata y el helicóptero Helimer, que siguen rastreando la zona donde se produjo el hundimiento.

Fuente: Diario de Mallorca

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio en Zaresa, planta de residuos de Roales, moviliza a bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Zamora
  2. GALERÍA | Las imágenes del incendio en la planta de residuos Zaresa de Roales
  3. Este es el programa taurino de las Ferias y Fiestas de San Agustín 2026
  4. El incendio de Fermoselle se ceba con Mámoles y desnuda la explotación de Alfredo: 'Solo he podido salvar las ovejas
  5. Detenido un menor junto al convento vandalizado de Las Juanas en Zamora capital
  6. Teresa Clavero, la joven que dejó su vida en León para emprender en Mombuey
  7. ¿Qué nota le dan los visitantes al Lago de Sanabria?
  8. De una fiesta entre amigos a un festival de referencia en Castilla y León, así nació y creció el Villatechnillo

El PP acusa a Guarido de "tomar el pelo" a los ciudadanos por devolver 600.000 euros de la Junta porque no podía gastarlos

El PP acusa a Guarido de "tomar el pelo" a los ciudadanos por devolver 600.000 euros de la Junta porque no podía gastarlos

Introdujeron cinco gatos en una isla para acabar con una plaga de ratones y desataron una catástrofe ecológica

Villar del Buey prepara las parrillas para celebrar una nueva edición del "Burger Fest Sayago"

Villar del Buey prepara las parrillas para celebrar una nueva edición del "Burger Fest Sayago"

Iberdrola | bp pulse pone en servicio la mayor estación de recarga ultrarrápida en Valladolid

Iberdrola | bp pulse pone en servicio la mayor estación de recarga ultrarrápida en Valladolid

Paneles fotovoltaicos flotantes o plantas agrivoltaicas: los nuevos proyectos innovadores de energía renovable en la provincia

Paneles fotovoltaicos flotantes o plantas agrivoltaicas: los nuevos proyectos innovadores de energía renovable en la provincia

Denuncian trabajos de extracción de madera autorizados por la Junta en pinares de La Carballeda durante una "alerta" por incendios forestales

Denuncian trabajos de extracción de madera autorizados por la Junta en pinares de La Carballeda durante una "alerta" por incendios forestales

Los expertos avisan: “Los vegetales son cada vez menos nutritivos; contienen menos calcio, hierro y proteínas que hace unas décadas”

Los expertos avisan: “Los vegetales son cada vez menos nutritivos; contienen menos calcio, hierro y proteínas que hace unas décadas”

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz con la oposición de Hizbulá

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz con la oposición de Hizbulá
Tracking Pixel Contents