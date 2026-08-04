El incendio de Castellón aún sin controlar y se investigan reactivaciones en Ávila

Los servicios de extinción prosiguen este martes su labor en la Vall d'Uixó (Castellón) ya que el incendio no se ha dado aún por controlado, mientras la situación mejora en Burgohondo (Ávila) tras una noche "muy tranquila", aunque el fuego sigue activo y se investiga el origen de posibles reactivaciones.

El descenso térmico generalizado favorece hoy la lucha contra las llamas en varios puntos del país y se esperan lluvias en el nordeste peninsular.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta en sus redes de que "aunque los niveles de peligro han bajado respecto a días previos, aún son muy altos en gran parte del norte, este y centro peninsular" y habla de "peligro extremo" en las comunidades mediterráneas, sur de Andalucía e islas canarias más montañosas".

El fuego de Castellón, aún sin controlar

En Castellón, bomberos y brigadas forestales continúan hoy trabajando en la zona del incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que comenzó el 25 de julio y quedó estabilizado el 31 de julio tras quemar 9.568 hectáreas, con tareas de repaso y consolidación del perímetro para conseguir pasar a la fase de control.

Desde el pasado viernes, cuando el fuego se dio por estabilizado, los medios terrestres se han centrado en consolidar el perímetro y refrescar toda la zona.

Investigan origen de reactivaciones en Ávila

En cuanto al de Burgohondo (Ávila), el más devastador desde que se tienen registros en España con más de 50.000 hectáreas arrasadas, alcanza ya activo su decimocuarta jornada, tras una noche "muy tranquila" después de una jornada con algunas reactivaciones o incendios fuera del gran perímetro afectado -160 kilómetros-, cuyo origen está siendo investigado.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, ha avanzado hoy que durante la segunda reunión de esta tarde se evaluará la posibilidad de bajar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 2 a 1.

Tras una noche "muy tranquila", Hernández ha alertado de que pueden repetirse a primera hora de la tarde los "fuertes vientos" de los últimos días, provocando alguna reproducción.

Por otro lado, la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha informado de que la Junta de Castilla y León actuará en la zona afectada para impulsar la recuperación de las infraestructuras de transporte, viarias y de telecomunicaciones que se han visto afectadas.

La Mierla (Guadalajara), controlado

En el entorno de la Sierra Norte de Guadalalajara, donde el fuego ya está controlado tras arrasar 33.000 hectáreas, los incendios forestales que se han ido sucediendo durante el verano han quemado ya casi 40.000 hectáreas solo en Castilla-La Mancha, según el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.

En cuanto al incendio de La Mierla, no está extinguido pero sí controlado desde este lunes, después de "18 días de trabajo duro, intenso, con momentos muy complicados para todos", ha indicado.

Ese incendio "ha sido satisfactoriamente resuelto sin ningún daño material importante en nuestros pueblos", ha dicho Almodóvar.

Otros focos

En Palencia, más de una veintena de medios han logrado controlar un incendio forestal declarado ayer lunes en Bustillo del Páramo de Carrión, cerca de Carrión de los Condes y de la Autovía del Camino de Santiago, la A-231, que alcanzó el indice de gravedad potencial máxima en Castilla y León, el dos.

La superficie calcinada, entre arbolada, matorral, pasto y agrícola, está en perimetración.

También se sofocó en la tarde del lunes otro fuego en un paraje de Aznalcázar (Sevilla) que afectó a unas 14 hectáreas de terreno, pertenecientes a la zona englobada en el Espacio Natural de Doñana.

Las llamas fueron sofocadas tras iniciarse el pasado domingo en una masa de pinares del municipio.

Mientras, en Córdoba, otro incendio forestal declarado en la tarde de este lunes en Cerro Muriano ha sido dado por controlado a las 11.30 horas de este martes.

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Ese fuego se encuentra en fase de preemergencia, situación operativa 0 y en la zona permanecen 9 efectivos por tierra y una autobomba trabajando para extinguir el incendio.

Fuente: El Periódico