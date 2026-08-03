Crean una plataforma para cubrir guardias y turnos vacantes de sanitarios en Baleares

La falta de profesionales sanitarios es uno de los principales problemas del sistema de salud en Baleares. Para intentar aliviar esa situación, tres sanitarios mallorquines han desarrollado TurnoClick, una plataforma digital que conecta a centros sanitarios con enfermeros, médicos, técnicos en emergencias sanitarias (TES) y otros profesionales disponibles para realizar guardias o cubrir turnos puntuales.

Detrás del proyecto están Manuel Trapero y Carlos Anguita, ambos enfermeros en el hospital Son Espases, y Pau Monroig, técnico en emergencias sanitarias. Los tres compaginan el desarrollo de la plataforma con su trabajo asistencial y aseguran que la iniciativa nace "sin ánimo de lucro" y con el objetivo de mejorar la comunicación entre los centros que necesitan personal y los sanitarios que quieren realizar guardias o cubrir turnos.

El funcionamiento es sencillo: los centros crean un perfil, publican los turnos que necesitan cubrir y son los propios profesionales quienes deciden si les interesa aceptarlos. "Tienen total libertad para elegir dónde y cuándo trabajar", resume. Actualmente la plataforma funciona como una web, aunque sus impulsores trabajan para convertirla también en una aplicación disponible en las principales tiendas digitales. Además, antes de que un usuario pueda acceder, verifican que realmente dispone de la titulación sanitaria correspondiente.

La idea surgió después de la experiencia profesional de dos de sus fundadores en el Reino Unido, donde trabajaron durante varios años y conocieron este tipo de plataformas. "Nos pareció raro que aquí ese modelo no existiera", explica Trapero.

150 usuarios registrados

Por el momento, TurnoClick opera con alrededor de 150 usuarios registrados, la mayoría enfermeros, aunque también cuenta con médicos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y otros perfiles sanitarios. Sus creadores han comenzado a implantarla en hospitales privados, empresas de ambulancias y residencias de Mallorca, con la intención de extenderla progresivamente al resto de centros de Balears. De momento solo funciona con empresas privadas porque la Administración, reconocen los fundadores, tiene dificultades burocráticas para implantar un modelo así.

Uno de los ejemplos que cita Trapero es el de las residencias, donde, asegura, muchos turnos continúan sin cubrir porque las ofertas se difunden únicamente a través de grupos de WhatsApp o llamadas telefónicas: "Hay mucha gente que ni siquiera se entera de que esas guardias existen".

Los impulsores de la plataforma sostienen que el sistema también puede contribuir a mejorar las condiciones laborales. Según explican, cuando una guardia no resulta atractiva por el salario o por sus condiciones, el centro tendrá más incentivos para ofrecer mejores retribuciones si quiere cubrirla.

"Queremos que haya competencia entre las guardias. Las mejor pagadas y las que tengan mejores condiciones serán las que antes se cubran", señala Trapero. Los fundadores consideran que esto puede beneficiar tanto a los profesionales como a las empresas que necesitan incorporar personal con rapidez.

La plataforma es gratuita tanto para los centros como para los sanitarios. Aunque inicialmente probaron un modelo en el que las empresas abonaban una comisión por cada turno cubierto, finalmente decidieron prescindir del sistema de cobro. "Ahora mismo no nos preocupa monetizarlo. Creemos que es más importante crear un servicio que funcione y que ayude a resolver problemas", explica Trapero.

Sus promotores son conscientes de que este tipo de herramientas han recibido críticas en otros lugares por favorecer una posible "uberización" de la profesión sanitaria, pero rechazan esa visión y defienden que su objetivo es precisamente el contrario.

Noticias relacionadas

Trapero sostiene que la plataforma permite a los profesionales elegir el servicio en el que quieren trabajar, en lugar de ser destinados de forma obligatoria a unidades distintas según las necesidades del centro. Además, los usuarios pueden valorar las guardias y dejar comentarios sobre las condiciones encontradas, una información que consideran útil para mejorar la calidad del servicio. "Queremos escuchar todas las críticas para mejorar. Lo que buscamos es crear una herramienta útil tanto para los sanitarios como para los centros, no precarizar la profesión", concluye.