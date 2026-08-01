¿Qué son los incendios de sexta generación? Alteran la atmósfera, son más destructivos y casi incontrolables
Liberan energía, generan tormentas de fuego y es casi imposible predecirlos
Gran intensidad, gran tamaño, incontrolables y que alteran la atmósfera. Son las cuatro patas que convierten a un fuego forestal en un incendio de sexta generación, también conocidos como megaincendios. Generan unas condiciones meteorológicas tan extremas que son casi imposibles de predecir y controlar dada su velocidad de propagación y su capacidad para generar tormentas y vientos. Los métodos convencionales no pueden con ellos de ahí que sus consecuencias sean catastróficas.
Según WWW España, en el momento actual hay menos incendios -aunque te parezca lo contrario- pero "son más destructivos" y "casi imposibles de apagar por los equipos de extinción". Los más terribles son los de sexta generación provocando grandes emergencias civiles.
El abandono de los bosques y el cambio climático contribuyen a la aparición de los megaincendios.
No todos los grandes incendios son de sexta generación
Solo unos pocos incendios de los que surgen cada año en España se pueden denominar de sexta generación. De hecho, según WWC ( Fondo Mundial para la Naturaleza en español), la comunidad científica "todavía no se pone de acuerdo en cuándo lo son y cuándo no". En términos generales, podemos concluir que "solo aquellos que modifican las condiciones meteorológicas de la zona" lo son, es decir, los que producen pirocúmulos que pueden derivar en tormentas de fuego y que tienen "un comportamiento tan impredecible que imposibilitan su extinción".
No hay incendio pequeño
Los trabajadores especialistas en incendios forestales aprecian que en muchas ocasiones fuegos muy pequeños liberan energías descomunales capaces de convertirse en incendios extremos imposibles de apagar", apuntan desde World Wildlife. La organización internacional está dedicada a la conservación de la naturaleza y la reducción de las amenazas más acuciantes para la biodiversidad. Opera en más de 100 países y cuenta con una gran cantidad de socios y seguidores.
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