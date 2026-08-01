Evacúan a 800 personas de dos municipios de Cáceres por un incendio forestal: "Las llamas ya están aquí"

Los habitantes de Casas de Millán y de la villa de Grimaldo, perteneciente al municipio cacereño de Cañaveral, van a ser evacuados por la proximidad de las llamas del incendio forestal que se ha originado este sábado en la A-66, en la zona del Puerto de los Castaños, según ha confirmado la Guardia Civil.

Unas 800 personas, alrededor de 650 en Casas de Millán y 150 en Grimaldo, van a abandonar el lugar como medida preventiva ante la evolución del incendio y serán trasladadas al pabellón municipal de Cañaveral. La evacuación afectará también a viviendas aisladas próximas al incendio. Los vecinos han recibido una notificación a través de los teléfonos móviles con un mensaje Es-Alert, en el que se les informaba de que se habían habilitado autobuses en la parada de Casas de Millán para el traslado.

El suceso se ha registrado a las 13.38 horas a la altura del punto kilométrico 505 de la A-66, en sentido norte, junto a la salida hacia Torrejoncillo. El origen del mismo proviene de un camión, que mientras circulaba por la autovía ha comenzado a arder y las llamas se han propagado hasta la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía. Este incendio se declara tan solo unas horas después de que los efectivos hayan estabilizado el que se originó el viernes en Herrera del Duque, que ha calcinado unas 500 hectáreas.

Situación operativa 1 del Infocaex

Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha activado el nivel 1 de peligrosidad al momento de la activación del incendio y la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) a las 15.40, ante la posible afección a los cascos urbanos de Casas de Millán y Grimaldo, así como al término municipal de Cañaveral. Esta situación operativa se declara en aquellos incendios que pueden afectar tanto a bienes forestales como a personas, viviendas u otros bienes no forestales y que requieren la adopción de medidas de protección, como confinamientos, evacuaciones preventivas o cortes de carreteras.

En este caso, se ha activado por la posible afección a núcleos urbanos y viviendas aisladas. La dirección del Infocaex también ha ordenado el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado para coordinar el operativo sobre el terreno. Las situaciones operativas del Infocaex son declaradas por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en su condición de director del plan.

Desde la dirección del Plan Infocaex se ha pedido a la población que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y consulte únicamente los canales oficiales. La Junta recomienda también alejarse del incendio y de las zonas en las que trabajan los medios terrestres y aéreos, no obstaculizar los caminos de acceso y no utilizar drones, ya que pueden provocar accidentes graves y obligar a suspender el trabajo de los medios aéreos.

Amplio operativo

En este momento, el incendio moviliza a cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas. En total, a 87 intervinientes. También se han asignado al incendio nueve helicópteros y cuatro aviones anfibios, además de a un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y tres unidades de maquinaria pesada.

Asimismo, indicar que participan en las labores de extinción también medios humanos y materiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Diputación de Cáceres, y colaboran también la Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura. Por ahora, no han trascendido las causas que originaron el incendio del camión ni si se han producido daños personales.

"Las llamas ya están aquí"

Los vecinos de Grimaldo permanecen a la espera de la llegada de los autobuses que los trasladarán fuera de la localidad, mientras que las personas mayores serán atendidas y evacuadas con la colaboración de Cruz Roja, según ha explicado a este diario Begoña Plaza, propietaria del Asador Grimaldo.

"Estamos esperando a que vengan los autobuses. Hay camiones de bomberos y está la Guardia Civil. Las llamas ya están aquí", ha relatado Plaza, quien ha reconocido que la situación se está viviendo con "muchos nervios" debido a la cercanía del fuego. El incendio también ha obligado al conocido establecimiento de la localidad a interrumpir su actividad y cancelar las reservas previstas tanto para este sábado al mediodía como para la noche.

Imagen de archivo. / Redes sociales

El restaurante se encontraba completo cuando las autoridades han comenzado a restringir el acceso a Grimaldo. "Había gente, pero a quienes tenían reserva ya no les dejaban pasar. Hemos tenido que ir cancelando las reservas y también las de esta noche", ha señalado la propietaria.

En el núcleo urbano permanecen efectivos de la Guardia Civil, bomberos y servicios de emergencia para coordinar el desalojo y vigilar la evolución de las llamas. "Es muy peligroso y estamos todos muy nerviosos", ha resumido Begoña Plaza.

"El fuego viene hacia el pueblo"

Por su parte, los vecinos de Casas de Millán ya han recibido la notificación de que deberán abandonar la localidad ante el avance del incendio, según ha confirmado a este diario Miguel Ángel Egido, residente en el municipio. Poco antes de recibir el aviso, el vecino observaba las llamas desde la terraza de su vivienda sin tener todavía información oficial sobre el desalojo. "Se ve el fuego cruzar la sierra y viene hacia el pueblo", ha relatado.

"Nosotros estamos viendo aquí la sierra y no sabemos nada. De momento no nos han dicho nada", explicaba inicialmente el residente de esta localidad cacereña, que posteriormente ha confirmado que ya les han comunicado la evacuación. Egido es hijo de la propietaria de Oleícola Monfragüe, empresa ubicada en Casas de Millán y que permanecía abierta cuando el fuego comenzó a aproximarse al municipio.

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El vecino ha recordado, además, que la localidad ya había sufrido recientemente otro incendio próximo al casco urbano. "Ya hubo un fuego aquí hace poco que estuvo cerca del pueblo y ahora tenemos otro", ha lamentado. Cabe recordar que aquel fuego se declaró la noche del 9 de julio y obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a la vía férrea.

Fuente: El Periódico de Extremadura