Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio en la provincia de Zamora arrasa ya más de 11.000 hectáreas

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas. El operativo concentra sus esfuerzos en impedir que las llamas alcancen los cañones del Tormes y del Duero, mientras refuerza el dispositivo ante la previsión de fuertes rachas de viento durante la tarde.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Fuente: El Periódico

Fermoselle revive la pesadilla de los incendios: “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo” En la villa de los Arribes los fermosellanos empiezan a despertar de la pesadilla. Nueve años después del incendio que comprometió al pueblo, los vecinos no podían imaginar que fuera peor. “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo” expresa sin remilgos Roberto Carlos Ramos, concejal de Urbanismo. Leer más

El incendio de Fermoselle entra en su tercera jornada con 46 medios, apoyo aéreo y cinco bulldozers Tras la segunda noche desde el inicio del incendio de Fermoselle, el pasado miércoles 29 de julio, un total de 46 medios se han trasladado a las zonas afectadas desde primera hora de la mañana de este viernes 31: 6 técnicos. Ingenieros pertenecientes a las administraciones públicas con formación específica de incendios forestales que desempeñan funciones de responsabilidad en la organización del incendio.

Ingenieros pertenecientes a las administraciones públicas con formación específica de incendios forestales que desempeñan funciones de responsabilidad en la organización del incendio. 11 agentes medioambientales y celadores. Personal que ostenta la condición de agentes de la autoridad pertenecientes a las Administraciones Públicas.

Personal que ostenta la condición de agentes de la autoridad pertenecientes a las Administraciones Públicas. 7 cuadrillas terrestres. Se componen de un equipo de 5 peones, 1 peón especialista y 1 capataz con 2 vehículos , uno todoterreno y otro vehículo pick-up.

Se componen de un equipo de , uno todoterreno y otro vehículo pick-up. 6 autobombas. Camión todoterreno con depósito de 3.000 a 5.000 litros y bomba de impulsión, pertenecientes a la Junta de Castilla y León, conveniadas con Ayuntamientos y Diputaciones, Bomberos municipales y de Diputaciones y Autobombas de la UME.

Camión todoterreno con depósito de y bomba de impulsión, pertenecientes a la Junta de Castilla y León, conveniadas con Ayuntamientos y Diputaciones, Bomberos municipales y de Diputaciones y Autobombas de la UME. 5 bulldozers. Maquinaria pesada o retén de maquinaria. Se compone de góndola, buldócer, vehículo todoterreno y dos conductores/maquinistas.

Maquinaria pesada o retén de maquinaria. Se compone de góndola, buldócer, vehículo todoterreno y dos conductores/maquinistas. 1 ELIF o BRIF. En el caso de las ELIF, son cuadrillas que se trasladan en los helicópteros. Se componen de un técnico o capataz y 4 a 7 peones especialistas . Disponen de vehículo todoterreno asociado. Por otro lado, las BRIF son cuadrillas helitransportadas contratadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) . Todas ellas disponen de vehículo todoterreno asociado.

En el caso de las ELIF, son cuadrillas que se trasladan en los helicópteros. Se componen de un técnico o capataz y . Disponen de vehículo todoterreno asociado. Por otro lado, las BRIF son cuadrillas helitransportadas contratadas por el . Todas ellas disponen de vehículo todoterreno asociado. 2 Helicópteros o Hidroaviones. Dentro de esta categoría hay un total de 6 subgrupos :

Dentro de esta categoría hay un total de : Hidroaviones: Aviones anfibios de gran capacidad de 5.500 l (AA) ;

Aviones anfibios de gran capacidad de ; Helicópteros: Helicóptero bombardero o de transporte/bbombardero

Helicóptero bombardero o de transporte/bbombardero HOTEL: Helicóptero coordinación de Junta de Castilla y León;

Helicóptero coordinación de Junta de Castilla y León; ACO: Avión de coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO);

Avión de coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); ACT: Avión de carga en tierra de 3.100 l ;

Avión de carga en tierra de ; Aa: Aviones anfibios medios de 3.100 l (Aa) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)

Aviones anfibios medios de del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 8 medios distintos entre los que se pueden encontrar la UME, Protección civil, Bomberos Municipales o Bomberos de la Diputación.

El incendio de Vall d'Uixó sigue sin control cerca de cumplir una semana, pero con avances El incendio forestal declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó afronta este viernes su séptima jornada de lucha contra un fuego que sigue activo y sin ser estabilizado, aunque los avances en la extinción durante los dos últimos días han permitido la vuelta a casa de 2.800 personas de nueve municipios. A las 10 horas está previsto que comience una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y, al finalizar, se ofrecerán los últimos datos disponibles y se hará balance de los trabajos de control y extinción durante esta madrugada tras la evolución favorable durante el día de ayer.

Medios de Bosnia, Turquía y Serbia se suman al operativo de extinción del fuego de Zamora Medios de extinción procedentes de Bosnia, Turquía y Serbia se han incorporado al operativo de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que ha arrasado al menos 11.000 hectáreas y en las últimas horas se ha adentrado en el cañón del tramo fronterizo con Portugal del río Duero, en el parque natural Arribes del Duero. Entre los medios internacionales movilizados figuran más de cuarenta efectivos de extinción llegados de Bosnia que se suman este viernes a las tareas de extinción, después de que el jueves se incorporaran también bomberos de Serbia y las dos jornadas actúen igualmente dos aviones de extinción turcos movilizados por el Gobierno de España, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

El papel de la Aemet en el incendio de la Vall d'Uixó: así condicionan la humedad y el viento el combate contra el fuego Combatir un incendio forestal es una tarea que va mucho más allá de la descarga de agua desde medios aéreos o terrestres. Detrás de cada decisión operativa hay una sólida base de ciencia meteorológica. En el incendio forestal de la Vall d'Uixó, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desempeña un papel clave aportando datos en tiempo real y modelos predictivos para dirigir las estrategias de extinción y garantizar la seguridad del personal sobre el terreno. Leer más

Llegan 79 efectivos de Catar para colaborar en los incendios en Castilla y León Un total de 79 integrantes del contingente catarí especializado en la lucha contra incendios forestales han llegado en la madrugada de este viernes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para incorporarse a las labores de extinción en Castilla y León. Está previsto que este despliegue alcance los 130 efectivos en los próximos días, en el marco del acuerdo bilateral de cooperación en materia de emergencias suscrito entre España y el Estado de Catar. "Catar es un estado amigo, un estado hermano que viene a apoyarnos con todos los medios y todas sus ganas para poder minimizar el impacto que los incendios forestales tengan en la población española", aseguró Julio González, Jefe de Área Operativa de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Logran consolidar el 70% del perímetro del incendio de la Vall d'Uixó, pero continúa sin darse por estabilizado Avanzan de forma favorable los trabajos en el el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que ya alcanza una superficie de 9.600 hectáreas afectadas y un perímetro de 82 kilómetros. A pesar de que los equipos de extinción todavía no dan el fuego por estabilizado, la jornada de hoy ha permitido consolidar alrededor del 70 % del perímetro (Seguir leyendo)

Logran consolidar el 70% del perímetro del incendio de la Vall d'Uixó, pero continúa sin darse por estabilizado Avanzan de forma favorable los trabajos en el el incendio forestal de la Vall d'Uixó, que ya alcanza una superficie de 9.600 hectáreas afectadas y un perímetro de 82 kilómetros. A pesar de que los equipos de extinción todavía no dan el fuego por estabilizado, la jornada de hoy ha permitido consolidar alrededor del 70 % del perímetro (Seguir leyendo)

El viento dificulta las tareas de extinción del incendio de Zamora en Mámoles y Fariza Las labores de extinción del incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que ha quemado unas 11.000 hectáreas, ha obligado a evacuar catorce poblaciones y a confinar otras dos, se han visto dificultadas este jueves por la tarde por el viento, especialmente en el entorno de los cascos urbanos de Mámoles y Fariza, en el parque natural Arribes del Duero. Hasta la retirada a última hora de esta tarde de los medios aéreos de extinción, el operativo se ha centrado en el área comprendida entre esas dos poblaciones, donde se han destinado gran parte de los medios durante la tarde para intentar contener las llamas y que no lleguen a Fariza, según ha explicado el director técnico de extinción, Raúl de la Fuente.