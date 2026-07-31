Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): Más de 800 desalojados, 14 pueblos afectados y tres casas arrasadas. Fermoselle afronta otra jornada crítica con más de 50 medios desplegados y avisos de sanciónUna imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la JuntaEl incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campoLa AECC de Zamora ofrece ayuda a más de medio centenar de pacientes de cáncer de la zona del incendio de Fermoselle
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | El incendio en la provincia de Zamora arrasa ya más de 11.000 hectáreas

Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle (Zamora), que ya ha causado la evacuación de 14 localidades

Pedro Sánchez: "Hemos dejado atrás la emergencia nacional en Ávila y Madrid", mientras que Sara Aagesen ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

El incendio de Vall d'Uixó sigue sin control cerca de cumplir una semana, pero se aprecian avances

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Imágenes del incendio forestal de Zamora

Ver galería

GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El incendio en Fermoselle (Zamora) continúa descontrolado tras una noche en la que ha habido que evacuar dos nuevas poblaciones, Villar del Buey y Pasariegos, que se suman a las doce localidades ya desalojadas. El operativo concentra sus esfuerzos en impedir que las llamas alcancen los cañones del Tormes y del Duero, mientras refuerza el dispositivo ante la previsión de fuertes rachas de viento durante la tarde.

La mejoría reciente se ha consolidado con la estabilización de los focos de Ávila y Madrid, por lo que gran parte de la población evacuada ha podido volver a sus domicilios y se ha levantado el confinamiento en todos los municipios afectados en ambas zonas, siempre bajo la recomendación de tomar precauciones como el uso de mascarillas.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

En Castellón, en cambio, el incendio que comenzó el sábado en la Vall d'Uixó sigue sin control, con un perímetro de 82 kilómetros, y enfrenta una "noche crítica" para evaluar la evolución del fuego, aunque se ha revisado el recuento de hectáreas quemadas y se ha reducido a 9.300.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  3. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  4. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  5. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  6. GALERÍA | Así ha quedado Fornillos tras el paso de las llamas
  7. El incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campo
  8. Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera

El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta

El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta

El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villaralbo: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villaralbo: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villar del Buey: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villar del Buey: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villanueva del Campo: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villanueva del Campo: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villalpando: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villalpando: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en VillafÃ¡fila: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en VillafÃ¡fila: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villabuena del Puente: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Villabuena del Puente: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio
Tracking Pixel Contents