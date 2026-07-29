El incendio de la Vall d'Uixó llega a su quinto día sin garantías de estabilización por la meteorología: "Vamos con retraso"

"Vamos con retraso respecto a la planificación que teníamos para la extinción". Esa frase del jefe del operativo, el bombero de la Diputación Fernando Pérez, anoche tras terminar el último Cecopi, resume lo complicado que fue el cuarto día del incendio forestal de la Vall d’Uixó. Un fuego que ya ha afectado a 10.000 hectáreas, el equivalente a 14.000 campos de fútbol, y para el cual no se atisba todavía una estabilización: "Quedan muchas horas de trabajo para poder hablar de eso", dijo Pérez.

Los reveses que hicieron padecer a los 642 efectivos que trabajan contra las llamas fueron dos: la inversión térmica desde primera hora y hasta entrada la tarde; y los dos rebrotes que hubo.

La inversión térmica, explicó Pérez, es un fenómeno que se están encontrando casi todos los días los bomberos. «Cuando hay inversión térmica es como si colocáramos una tapadera sobre el incendio y el humo quedara atrapado en los valles. Al no entrar oxígeno, el incendio es como si se asfixiara. El problema llega cuando se levanta esa tapadera y vuelve a entrar aire con oxígeno», explicó. El momento en el que se destapa esa olla puede dejar "rebrotes virulentos" incluso para la seguridad física de los propios bomberos.

Hubo solo 5 horas de vuelos

Además, genera malas condiciones para los vuelos de los medios aéreos, así que estuvieron a medio gas, solo con helicópteros, hasta que sobre las 17.00 cambió la situación. A partir de entonces las 35 avionetas de carga en tierra ya pudieron operar a fondo hasta que se hizo de noche, con descargas sin parar cada cinco minutos.

"Hemos tenido que recalcular la distribución del dispositivo para trabajar únicamente con medios terrestres. Todo ello ha provocado un retraso en los objetivos que teníamos previstos para esta jornada", lamentó Pérez. La extensión del incendio ya es de 75 kilómetros.

Dos rebrotes importantes

La otra pata del problema fueron esos rebrotes, consecuencia del fin de la inversión térmica. En concreto, uno se produjo en el eje Tales-Alcúdia de Veo-Benitandús, y el otro en el eje Artana-Eslida. Son dos de los focos principales de lucha contra el fuego en estos momentos. Controlarlos sería clave para el futuro de los trabajos. El alcalde en funciones de Artana, Benjamín Domínguez, dijo a este diario que confía en los profesionales para proteger su pueblo, pero afirmó que "esto se hace muy largo".

Ayer no fue ese día, más que nada porque el fuego decidió rebelarse y las complicaciones fueron serias, tal y como constataron después del Cecopi el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la ministra de Ciencia, Diana Morant. Ambos comparecieron otra vez juntos, en un nuevo día de colaboración total entre el Ejecutivo autonómico, del PP, y el Gobierno central, del PSOE.

"Las condiciones meteorológicas han dificultado los trabajos de extinción", reconoció Valderrama, quien no obstante precisó que en la noche de ayer el panorama apuntaba a ser mejor, con una humedad "del 70% al 80%". En esa línea, Fernando Pérez añadió que "la humedad favorece y el viento no resulta especialmente preocupante". Sin embargo, de cara a este miércoles por la mañana la situación se enreda un poco por la ola de calor prevista para comenzar hoy. "Con la ola de calor aumenta el riesgo y los rebrotes que puedan producirse en este incendio serán más intensos", indicó Pérez. El jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez, espera que esta ola de calor no sea tan grave en la zona del incendio como en el interior de la autonomía. El fuego está cerca del litoral. "Lo que mayor adversidad generará otra vez serán las inversiones térmicas", dijo a Mediterráneo.

Así pues, ya son varios días, desde el domingo por la noche, cuando se informó por primera vez de que había esperanzas de estabilización, en los que el tiempo no echa una mano a los bomberos. Al menos, durante la mayor parte de los días siempre sucede algo que trastoca los planes y evita que la jornada sea redonda. Eso sí, se mantiene esa máxima de "los bomberos ya no van detrás del fuego, sino que están frente a él".

"Los servicios de emergencia continúan trabajando intensamente, con la máxima efectividad y eficiencia que permite la situación", sostuvo Valderrama.

Vuelta a casa y desconfinados

La nota positiva del día volvieron a ser los levantamientos de los confinamientos y las evacuaciones de algunos pueblos. Los vecinos de la Vilavella se sumaron a los de la Vall y pudieron regresar a sus viviendas. Ahí estaban, ilesas. Eso sí, el dolor era punzante cuando veían la montaña de Santa Bárbara.

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Ya por la noche se desconfinaron la mayoría de Betxí y Onda, quedando unos 2.000 confinados en urbanizaciones. En Onda sufrieron desde sus ventanas al ver cómo el fuego alcanzaba el Montí, su emblemático monte. En cierto momento, indicó Pérez, el fuego saltó y llegó al terreno de la Ermita de Santa Bárbara. Según el jefe de extinción, esta crisis se resolvió con un aumento de efectivos. El día dejó una decisión restrictiva extra: se prohibió el acceso a los pueblos evacuados por completo debido a las complicaciones del incendio ayer. Hasta ahora, se venían haciendo excepciones autorizadas. Quedan 15 pueblos evacuados.