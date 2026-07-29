La carta de Pokémon que ha multiplicado por ocho su valor en solo un año

30 años después del nacimiento de Pokémon, las cartas coleccionables continúan despertando el interés de los aficionados. Un estudio de idealo, elaborado a partir de datos históricos de PriceCharting, señala que muchas de estas cartas han experimentado una importante revalorización entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

El análisis examina la evolución del mercado de segunda mano, compara el comportamiento medio de las cartas con el de varias compañías cotizadas e identifica cuáles son los Pokémon que generan un mayor interés entre los usuarios españoles.

La carta que más ha aumentado de valor

La carta que registra la mayor revalorización es Snorlax LV. X #127 (Japanese Promo). Lanzada en diciembre de 2008 como parte de una promoción limitada distribuida en establecimientos de Domino's Pizza de Japón, pasó de un precio medio de 33,73 euros en marzo de 2025 a 266,70 euros un año después, lo que supone un incremento del 691 %.

El estudio también destaca que varias ediciones japonesas figuran entre las diez cartas con mayor crecimiento de valor. Idealo indica que, aunque estas versiones no son necesariamente más valiosas que las internacionales, la calidad de sus diseños y su menor disponibilidad en algunos mercados pueden contribuir a incrementar la demanda entre los coleccionistas.

Los sets y Pokémon que más crecen

Entre las colecciones completas, el Japanese Start Deck 100 lidera la clasificación tras aumentar su valor medio un 323 %. También figuran entre las colecciones con mejor evolución Pokémon Team Magma & Team Aqua, con un incremento del 264 %, y Pokémon Rumble, con un 234 %.

En cuanto a la evolución media del precio de las cartas por personaje, Plusle encabeza la clasificación con una subida del 263 %, seguido de Groudon, con un 258 %.

Una evolución comparable a la de algunas acciones

El informe señala que el precio medio de las cartas Pokémon aumentó un 71,5 % entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Durante ese mismo periodo, Banco Santander registró una evolución del 71,2 %, mientras que Alphabet alcanzó una subida del 84,3 %. El estudio recuerda que el mercado de cartas coleccionables depende de factores como la rareza, el estado de conservación, la demanda o la liquidez y que estos datos no deben interpretarse como una recomendación de inversión.

Charizard sigue siendo el favorito

Para conocer cuáles son los Pokémon que despiertan un mayor interés en España, idealo analizó el volumen de búsquedas en Google de las cartas correspondientes a los 151 Pokémon originales.

El resultado sitúa a Charizard como el personaje más buscado por los usuarios españoles. El informe también señala que su protagonismo se mantiene en el mercado internacional del coleccionismo, donde algunas de sus cartas más exclusivas han alcanzado precios de varios cientos de miles de euros en subastas privadas.

El estudio se basa en el análisis de los datos históricos de PriceCharting correspondientes a cartas Pokémon sin graduar con un valor superior a 8,60 euros. También compara la evolución media de estas cartas con la de Banco Santander, Inditex, Iberdrola, Alphabet y el IBEX 35, además de utilizar Ahrefs Keywords Explorer para analizar el interés que despiertan los 151 Pokémon de primera generación entre los usuarios españoles.