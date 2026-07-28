Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gafas gratis para el eclipse de sol con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORADani Hernández no continuará en el Zamora CFAtaque de perro a un bebé en Castilla y LeónExcrementos en las piscinas de Zamora
instagramlinkedin

Multado con 300 euros tras parar en una gasolinera, repostar en un minuto y arrancar: la sanción que recibe días después en el buzón tras el encarecimiento por el IVA reducido

Sancionado tras repostar en una gasolinera y hacer esto

Gasolinera

Gasolinera / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Riu

Los carburantes en España se han encarecido este verano, a partir del 1 de julio, coincidiendo con la vuelta del IVA al 21 %, y el litro de gasolina ha subido y también ha repuntado el precio del diésel, aunque menos. En concreto, ha pasado de 1,506 a 1,549 euros/litro.

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) estima que los cambios fiscales de los carburantes encarecerán el litro de gasolina en unos 10,1 céntimos y el de diésel, en 2,8 céntimos.

Con la vuelta del IVA al tipo general del 21 % después de meses al 10 %, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos/litro en agosto y 5 céntimos/litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

Los cambios en los precios en la gasolina pueden causar que algunos conductores decidan cometer una infracción y no pagar por ella tras repostar. Se trata de un delito que no sale gratis y sobre el que la Guardia Civil ha puesto ahora su vigilancia y contra el que se lucha, por ejemplo, poniendo cámaras de vigilancia en las gasolineras. Pero, ¿qué supone este delito? Los expertos de RACE explican que cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se dé cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

Noticias relacionadas y más

En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera. Por lo que la sanción total puede ir de 300 euros hasta 900.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  2. Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
  3. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  4. Cristo Rey con un carril menos o la remodelación de aparcamientos en los Nuevos Ministerios: los detalles de la renovación de aceras en Candelaria y Los Bloques
  5. Rabiche: del nuevo muro a una zona de aparcamiento y un parque infantil
  6. Varios ciclistas resultan heridos en Zamora en una jornada aciaga en Castilla y León
  7. La hora en que murió Cecilia
  8. La feria caballar de Porto, única en la frontera de Zamora y Ourense: 'Ya prácticamente no quedan muestras con animales

Alerta por contaminación en Castilla y León: varias provincias cubiertas de humo de los incenidos

Alerta por contaminación en Castilla y León: varias provincias cubiertas de humo de los incenidos

Nueve mancomunidades de Zamora reciben ayudas por valor de 1,3 millones para mejorar sus servicios en el medio rural

Nueve mancomunidades de Zamora reciben ayudas por valor de 1,3 millones para mejorar sus servicios en el medio rural

El operativo del incendio en Ávila centra su lucha contra el fuego en tres frentes

El operativo del incendio en Ávila centra su lucha contra el fuego en tres frentes

¿Has pedido la ayuda al alquiler de vivienda de la Junta de Castilla y León? Este miércoles se publicará la resolución

¿Has pedido la ayuda al alquiler de vivienda de la Junta de Castilla y León? Este miércoles se publicará la resolución

Buenos datos de la EPA: la tasa de empleo alcanza en Zamora el cuarto mejor registro de los últimos 24 años y la cifra más alta para un segundo trimestre del año

Buenos datos de la EPA: la tasa de empleo alcanza en Zamora el cuarto mejor registro de los últimos 24 años y la cifra más alta para un segundo trimestre del año

El PSOE de Zamora eleva a las Cortes su preocupación por el deterioro ambiental del Lago de Sanabria

El PSOE de Zamora eleva a las Cortes su preocupación por el deterioro ambiental del Lago de Sanabria

EE UU quiere desmantelar la Corte Penal Internacional mientras la UE "contempla" medidas para protegerla

EE UU quiere desmantelar la Corte Penal Internacional mientras la UE "contempla" medidas para protegerla

Los expertos alertan: España pierde casi la mitad de sus golondrinas en los últimos años

Los expertos alertan: España pierde casi la mitad de sus golondrinas en los últimos años
Tracking Pixel Contents