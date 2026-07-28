Multado con 300 euros tras parar en una gasolinera, repostar en un minuto y arrancar: la sanción que recibe días después en el buzón tras el encarecimiento por el IVA reducido

Los carburantes en España se han encarecido este verano, a partir del 1 de julio, coincidiendo con la vuelta del IVA al 21 %, y el litro de gasolina ha subido y también ha repuntado el precio del diésel, aunque menos. En concreto, ha pasado de 1,506 a 1,549 euros/litro.

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) estima que los cambios fiscales de los carburantes encarecerán el litro de gasolina en unos 10,1 céntimos y el de diésel, en 2,8 céntimos.

Con la vuelta del IVA al tipo general del 21 % después de meses al 10 %, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos/litro en agosto y 5 céntimos/litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

Los cambios en los precios en la gasolina pueden causar que algunos conductores decidan cometer una infracción y no pagar por ella tras repostar. Se trata de un delito que no sale gratis y sobre el que la Guardia Civil ha puesto ahora su vigilancia y contra el que se lucha, por ejemplo, poniendo cámaras de vigilancia en las gasolineras. Pero, ¿qué supone este delito? Los expertos de RACE explican que cuando la cantidad adeudada es inferior a 400 euros, se considera un delito leve de estafa mientras que, si excede esa cantidad, el delito se convierte en grave y las penas aumentan, según lo estipulado en el artículo 248 del Código Penal. Esto se aplicará incluso en el caso de que el impago se produzca por un despiste accidental (es decir, que el conductor no se dé cuenta de que no ha pagado, se monte en su coche y se vaya).

En el primero de los supuestos, el infractor estará obligado a pagar una multa diaria, que generalmente oscila alrededor de los 10 euros (aunque el monto puede variar a discreción del juez), durante un período de uno a tres meses, además de cubrir los costos procesales y tener que abonar la cantidad pendiente en la gasolinera. Por lo que la sanción total puede ir de 300 euros hasta 900.

Fuente: La Nueva España