Multado con 200 euros y eliminación de puntos por escuchar música dentro del coche mientras conduce: la Guardia Civil extrema la viglancia en el interior

A la hora de conducir hay que tener que presente que no solo por velocidad o por alcohol podemos ser sancionados con una multa elevada. Tal y como explican los expertos de RACE, dentro de las infracciones graves hay situaciones muy distintas, y por eso conviene que te familiarices con ellas. Algunas están relacionadas con distracciones al volante; otras, con el incumplimiento de normas básicas de seguridad o con maniobras que pueden poner en peligro a peatones, ciclistas y otros conductores. Ser consciente de estas conductas te evitará un disgusto considerable para tu bolsillo. No todas las multas graves afectan a la seguridad vial de la misma manera ni implican por defecto una retirada de puntos. Usar el móvil mientras conduces, por ejemplo, tiene una sanción más dura que circular con la ITV caducada, aunque ambas estén consideradas infracciones graves por la DGT.

Pero también existe una multa relacionada con lo que escuchamos y que muchas veces incumplimos por puro despiste o por escuchar nuestra música o pódcast mientras que otros pasajeros escuchan la música del coche.

RACE explica que a la hora de circular, resulta imprescindible mantener todos los sentidos centrados en la carretera, de manera que puedas reaccionar con antelación ante cualquier imprevisto y adaptar siempre tu conducción a las circunstancias y condiciones de la misma.

No se trata solo de una imposición legal recogida en la Ley General de Circulación, sino también de una necesidad para protegerte a ti mismo, a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. El uso de cascos o auriculares está, por eso, terminantemente prohibido una vez te sientas al volante y arrancas el coche. Hacerlo supone una infracción grave que se castiga con una multa de 200 euros (100 con pronto pago) y la pérdida de tres puntos en el carnet de conducir.

Antes estaban totalmente prohibidos

Respecto a las motos, durante mucho tiempo, utilizar sistemas de intercomunicación mientras se conducía en moto estuvo prohibido por la ley, y era motivo de sanción económica por parte de Tráfico. Sin embargo, desde marzo de 2022, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico, pasó a estar autorizado, siempre que se trate de dispositivos inalámbricos homologados, y que se utilicen exclusivamente con fines de comunicación o navegación (GPS). Cualquier otro uso (como escuchar música) sigue terminantemente prohibido.

Fuente: La Nueva España