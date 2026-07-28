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Consejo de Ministros

El Gobierno crea un "panel científico de acción" para orientar las políticas vinculadas a incendios y cambio climático

El grupo contará con diez investigadores "de reconocido prestigio" en distintas disciplinas vinculadas al cambio climático y se encargará de "elaborar los informes" y "prestar el asesoramiento científico" en situaciones ordinarias y de emergencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance este martes del curso político.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance este martes del curso político. / Mariscal / EFE

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Valentina Raffio

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del primer "panel científico de acción frente a la emergencia climática" para "orientar las políticas públicas" vinculadas a la lucha frente a incendios, inundaciones y demás fenómenos exacerbados por el avance del cambio climático. Se tratará de un órgano de asesoramiento científico independiente que reforzará la "incorporación de la mejor evidencia disponible en la toma de decisiones públicas" tanto en momentos de crisis como, en general, en todas aquellas decisiones con un componente climático. "No podemos mirar hacia otro lado. La emergencia climática mata y se está agravando año tras año", ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia de prensa en la que ha reivindicado, una vez más, la necesidad de alcanzar un "pacto de estado frente a la emergencia climática" en España.

El trabajo de este panel de expertos consistirá en "emitir informes y análisis científicos", "responder a consultas para apoyar el diseño de políticas públicas" tanto en situaciones ordinarias como ante crisis y emergencias como, por ejemplo, durante grandes incendios como los de este verano o inundaciones extremas como las vividas hace unos años el Valencia. Otro de los encargos para este grupo será elaborar trabajos académicos en los que analizar "escenarios de futuro sobre los impactos del cambio climático en España". Según explican los impulsores de esta iniciativa, "tras la aprobación del acuerdo se lanza un proceso abierto durante el verano para la selección del personal científico de la estructura funcional" y "se estima que en otoño el Panel pueda estar configurado y comience su actividad".

El grupo contará con un comité principal integrado por seis representantes de la Oficina Española de Cambio Climático, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, el asesor científico del MITECO y la Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También se creará un grupo de trabajo conocido como consejo científico que estará formado por diez investigadores de reconocido prestigio de distintas disciplinas vinculadas a la emergencia climática como ciencias del clima; cambio global y ecología; geografía y ordenación del territorio; ciclo hidrológico y recursos hídricos; agricultura sostenible y sistema alimentario; salud humana y cambio climático; costas y medio marino; ingeniería y tecnologías para la transición ecológica; derecho ambiental y climático; sociología ambiental y comunicación climática, y ciencias del comportamiento aplicadas a la transición ecológica.

El Gobierno afirma que "para maximizar la capacidad del Consejo Científico de responder a las distintas demandas" que puedan plantearse se contempla incluso la "posibilidad de incorporar a más investigadores" de reconocida trayectoria bajo la figura de colaborador experto del panel para realizar consultas ocasionales de acuerdo a sus especializaciones.

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Este órgano, ha explicado Sánchez, se pone en marcha en un momento en que España constata que "la emergencia climática se está agravando año tras año" y que eso está derivando en incendios más grandes y devastadores, inundaciones más peligrosas, un mayor riesgo de lluvias torrenciales, más prevalencia de sequías extremas y olas de calor más intensas y duraderas que, tal y como constatan los registros, están dejando miles de muertes prematuras cada verano. En esta misma línea, durante la comparecencia celebrada este martes el presidente del Gobierno ha defendido que se necesita un "acuerdo de país" para abordar "la causa estructural del problema" y no, como defiende el Partido Popular, solo fenómenos aislados como es el caso del aumento de fuegos forestales en verano.

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Fuente: El Periódico

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