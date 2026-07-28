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INFORME DE LA AEMPS

El consumo de antibióticos en España cae un 19% en una década y la penicilina está detrás del descenso

Las penicilinas son el grupo de antibióticos más utilizado y representa más de la mitad del consumo global

Imagen de antibióticos en una farmacia.

Imagen de antibióticos en una farmacia. / EPC

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Nieves Salinas

El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha publicado el consumo de antibióticos sistémicos en salud humana en España durante 2025. Los datos muestran una reducción del 5,1% con respecto a 2024, con un consumo total en 22,94 dosis diarias definidas por cada 1.000 habitantes y día (DHD) frente a las 24,26 registradas el año anterior. Supone el mayor descenso anual desde antes de la pandemia del covid-19 y una reducción de un 18,8% desde 2015, año en el que se registró el mayor consumo de la serie histórica disponible.

La disminución, señala la Agencia, se explica principalmente por el menor uso de las penicilinas, el grupo de antibióticos más utilizado en España y que representa más de la mitad del consumo global. También descendió el consumo en otros grupos de uso frecuente, como los macrólidos, las quinolonas y otros betalactámicos. En cambio, se observaron "ligeros aumentos" en otros grupos, como las sulfonamidas, trimetoprima o los aminoglucósidos.

El informe destaca que la Atención Primaria continúa concentrando la mayor parte del consumo de antibióticos, mientras que el ámbito hospitalario mantiene un consumo más estable a lo largo de los años. 

Antes de la pandemia

La AEMPS señala que el consumo de estos fármacos se mantiene por debajo de los niveles de 2019, último año previo a la pandemia, con una reducción del 8,4%, y se refuerzan los avances alcanzados durante la última década en materia de "uso prudente de estos medicamentos", destaca la AEMPS.

Evolución favorable

Además de reducir su uso, los datos muestran "una evolución favorable" en el tipo de antibióticos utilizados. Según la clasificación AWaRe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumenta el uso de los del grupo de acceso (Access) en un 1,6%, que son los recomendados de forma preferente para muchas infecciones comunes, y disminuye el de los antibióticos del grupo de precaución (Watch) en un 2,8%, cuyo uso requiere mayor cautela para evitar la aparición de resistencias.

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En conjunto, concluye la AEMPS, esta tendencia refleja "una prescripción más adecuada y alineada con las recomendaciones de uso prudente de los antibióticos. Gracias a estos avances, España se acerca al objetivo establecido por la Unión Europea (UE) de alcanzar un 65% de consumo de antibióticos del grupo de acceso".

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Fuente: El Periódico

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