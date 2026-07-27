Xavi Hurtado, el fotógrafo víctima de las cargas policiales en Mallorca: "Tenemos que poder ejercer nuestro trabajo con garantías"

"Ya tengo el alta hospitalaria y a pesar de que todavía estoy convaleciente de una brecha en la frente que necesitó puntos de sutura y de varias contusiones a piernas y abdomen estoy bien". Xavi Hurtado, el fotoperiodista que fue víctima este domingo de las cargas policiales al final de la manifestación contra la saturación turística en Palma, agradece el apoyo recibido. A las diversas condenas por la violencia de la Policía Nacional que quedó documentada con, entre otras, la agresión sufrida por el reportero gráfico, se suman los fotoperiodistas de Baleares. A través de su cuenta en Instagram muestran su solidaridad con su compañero y califican de "desproporcionada" la actuación policial.

Hurtado fue agredido mientras cubría la manifestación, en concreto las carreras entre manifestantes y policías con las que finalizó una protesta multitudinaria que destacó por el civismo durante su transcurso. Las cámaras captaron la agresión que sufrió el fotógrafo, que enseguida fue atendido por varios ciudadanos.

Xavi Hurtado tras la agresión de la que fue objeto por parte de la Policía Nacional mientras cubría las cargas policiales tras la manifestación. / MANU MIELNIEZUK

Como explica él mismo a través de su cuenta en X ya ha sido dado de alta, aunque se tendrá que recuperar de las contusiones que le provocaron los agentes policiales. "Los profesionales hemos de poder ejercer nuestro trabajo con garantías, igual que la gente debe poder ejercer su derecho a manifestarse", defiende el fotógrafo.

Por su parte, los fotoperiodistas de Baleares han mostrado su solidaridad con su compañero agredido. "Nuestro apoyo a todos los compañeros que no pudieron ejercer la tarea con la libertad que exige la obligación de informar y documentar lo que pasó, por una actuación policial que consideremos desproporcionada".

Por su parte, el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) condenta también la agresión a Hurtado mientras desarrollaba su trabajo. El fotoperiodista, miembro del Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC), organización federada con el el SIP y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ejercía su trabajo de unos hechos de "indudable interés interés público".

Derecho a recibir información

"Cualquier agresión o impedimento a profesionales de la información mientras desarrollan su trabajo constituye un ataque no solo contra su integridad física, sino también contra el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural y contrastada", remarca el SPIB.

El SPIB reclama que se investiguen "con la máxima diligencia los hechos ocurridos"

El SPIB pone a su disposición los servicios jurídicos del sindicato, al tiempo que recuerda que "la tarea de los periodistas y fotoperiodistas es esencial en una sociedad democrática. Documentar la actuación de los poderes públicos, también de los cuerpos policiales, forma parte del ejercicio legítimo del derecho a la información". "Obstaculizar este trabajo mediante intimidaciones, agresiones o actuaciones desproporcionadas no solo perjudica los profesionales afectados, sino que limita el derecho de toda la sociedad a conocer qué sucede en el espacio público", advierte el sindicato.

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En este sentido el sindicato de periodistas balear reclama que se investiguen "con la máxima diligencia los hechos ocurridos" e insta las autoridades a garantizar que los profesionales de la información puedan desarrollar su trabajo "con todas las garantías, especialmente en coberturas de manifestaciones y otros acontecimientos de interés público".