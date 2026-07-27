Aparca su coche, se baja 90 segundos y días después recibe una multa de 200 euros: el BOE publica la norma con la señal S-17b

Este viernes ha arrancado la primera fase de la Operación Verano 2026, que finalizará a las 24 horas del domingo, día 5, intervalo en el que se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera. Una Operación Salida que la DGT controlará a través de diferentes dispositivos, efectivos y vehículos, para velar por la seguridad de los conductores y porque se cumplan las normas de Tráfico.

Así que si eres de los afortunados que estás de vacaciones y vas a desplazarte para poder abandonar la rutina diaria y desconectar, debes extremar la vigilancia y mantener la precaución a la hora de circular por carretera.

Y es que uno de los grandes quebraderos de cabeza cuando llegamos a un destino de playa o a otra ciudad diferente a la que residimos habitualmente es encontrar un lugar donde aparcar cerca de donde nos vamos a quedar. Incluso si queremos hacer una parada leve, de tan solo unos segundos, debemos tener muy claro dónde aparcamos y que no cualquier lugar es válido, aunque haya un hueco libre.

Aparcar en un lugar donde está prohibido puede acarrear una sanción económica e incluso la retirada del vehículo por la grúa en determinados supuestos. Tal y como apuntan los expertos de RACE, la multa por aparcar en una zona prohibida suele ser de entre 80 y 200 euros, dependiendo del tipo de infracción y de la ordenanza municipal aplicable. En la mayoría de los casos no conlleva la pérdida de puntos del permiso de conducir y puede beneficiarse de una reducción del 50% si se paga dentro del período voluntario, aunque ello supone renunciar a presentar un recurso. Las sanciones por estacionar incorrectamente son uno de los tipos de multas más habituales en las ciudades.

Las plazas de usuarios con movilidad reducida, que se avisan con la señal S-17b, son necesarias para aquellas personas a las que les supone un esfuerzo desplazarse a un punto en concreto. Precisamente, existen esas plazas reservadas porque están más próximas a un hospital, un centro comercial, un supermercado o incluso a una vivienda. De hecho, hay plazas que incluyen la matrícula del coche del afectado en la señal vertical, lo que les da el derecho a ser los únicos que pueden utilizar dicha plaza

Según indica el Reglamento General de Circulación en su artículo 94 “queda prohibido parar y estacionar en zonas señalizadas para uso exclusivo de discapacitados”. En el mismo texto se indica que en el caso de cometer alguna infracción de este tipo se considera como grave.

La multa por aparcar en este tipo de plazas es de 200 euros con la posibilidad de reducirse a la mitad (100 euros) con el descuento por pronto pago.

Fuente: La Nueva España