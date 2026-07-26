El nuevo dispositivo que todos los coches están obligados a llevar este verano en la guantera: la Guardia Civil pone multas de 200 euros

La próxima operación especial del verano en las carreteras españolas ya está aquí. Empieza esta semana y se mantendrá activo hasta las 24.00 del domingo, día 5. En este periodo, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de agosto y los movimientos habituales de fin de semana, lo que "provocará un importante incremento de la intensidad circulatoria en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia destinos turísticos y segundas residencias", según advierte la Guardia Civil.

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.

Será el primer verano de la entrada en vigor de un nuevo dispositivo obligatorio para todos los coches. Se trata de la baliza V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo.

Baliza V16. / Archivo

Desde el pasado 1 de enero, debe utilizarse este dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía, no solo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los paneles de mensajería variable situados en las carreteras. De este modo, se facilita que puedan adoptar medidas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera.

Multas de 200 euros

La implantación de la baliza V-16 conectada está suponiendo "un salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras", según asegura la DGT. "Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes", concretan.

La DGT recuerda que la multa por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros. Si te quedas inmovilizado en la vía y no la utilizas, la multa puede ascender hasta los 200 euros. Y, hay más, porque si pones la baliza v-16 para señalizar el accidente y bajas del coche sin el chaleco reflectante, puedes ser multado con 200 euros, dado que es obligatorio ponerse esta prenda si se abandona el coche por accidente o avería en una vía interurbana.

Fuente: La Nueva España