Metra trabaja en Arena: así será esta aplicación de predicciones.

Meta estaría desarrollando una aplicación de predicciones denominada Arena. Así lo recoge estafa.info, que explica que la existencia del proyecto no ha sido anunciada oficialmente por la compañía, aunque varios medios especializados han informado sobre su desarrollo. El portal añade que, al ser consultada, Meta no respondió sobre la existencia de esta iniciativa.

La publicación recuerda que no sería la primera incursión de la empresa en este tipo de productos. En 2020 lanzó Forecast, un prototipo de mercado predictivo centrado en acontecimientos relacionados con la pandemia. Esa plataforma dejó de funcionar en 2022.

Un sistema basado en puntos

La información recopilada por estafa.info apunta a que Arena no utilizaría dinero real, sino un sistema de puntos. El portal señala que este planteamiento podría evitar parte de los problemas legales que generan los mercados predictivos en distintos países.

También recuerda que, según informó NPR, Meta habría intentado adquirir Kalshi antes de desarrollar su propia plataforma.

El portal destaca además que Meta cuenta con una amplia base de usuarios a través de Facebook, Instagram y WhatsApp, con más de 3.500 millones de cuentas activas cada día.

El debate sobre los mercados de predicción

estafa.info señala que Arena tendría características similares a las de los denominados casinos sociales, al no implicar apuestas con dinero real. El portal apunta que este tipo de plataformas ha generado debate sobre su funcionamiento y su posible impacto.

Asimismo, recoge que los mercados de predicción han sido objeto de restricciones en distintos países, entre ellos Polonia, Ucrania, Portugal, Bélgica, Francia y Países Bajos, donde estas plataformas han sido prohibidas.

El artículo explica que algunas de las objeciones planteadas a estos servicios están relacionadas con las apuestas deportivas, las predicciones electorales o los mercados vinculados a conflictos bélicos.

Meta y las denuncias sobre publicidad

El portal sitúa esta información en un contexto marcado por las críticas a la política publicitaria de Meta. Cita un informe de Reuters según el cual el 10 % de los ingresos publicitarios de la compañía en 2024 procedió de estafas y servicios ilegales, entre ellos casinos sin licencia.

Además, estafa.info afirma que la política antifraude de Meta retira anuncios cuando sus sistemas detectan un 95 % de probabilidad de estafa. El portal sostiene que esa situación favorece la presencia de páginas de apuestas clandestinas y otros fraudes, como estafas románticas o esquemas Ponzi presentados como inversiones.