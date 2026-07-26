La Guardia Civil pone en alerta a todos los españoles que se van de vacaciones: "Los lugares secretos suelen ser..."

Entre el 1 de julio y el 31 de agosto se esperan en España más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, de los que 49,7 se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.

Todo este volumen de personas que se moverán en vacaciones son personas que dejarán sus casas y, por tanto, el riesgo de robos se multiplicará en las próximas semanas. Por ejemplo, en Asturias, sin necesidad de llegar al verano, han aumentado considerablemente. La estadística de delitos durante el primer trimestre del año revela un incremento de los robos con fuerza en domicilios del 58%, pasando de 185 en 2025 a 292 este año.

Por comisarías, estos robos se dispararon en Avilés, un 60%, pasando de 10 a 16 asaltos; Castrillón, un 225%, elevándose de 4 a 13; Gijón, un 50%, alcanzando los 63 asaltos; y Siero, un 131%, al dispararse de 19 a 44.

Ante la previsión de que estas cifras puedan dispararse en las próximas semanas, la Guardia Civil no para de lanzar mensajes de precaución para sensibilizar a la población. Uno de esos últimos mensajes consiste en no dejar una copia de las llaves de casa en cualquier lugar. Y menos en un lugar "secreto". Los agentes de la Guardia Civil se refieren, por ejemplo, a "esconderlas" debajo del felpudo o de una maceta. Porque, alertan, "Los lugares "secretos" suelen ser los primeros que comprueban quienes buscan acceder a una vivienda". "Si es necesario, déjalas únicamente a una persona de confianza", insisten.

Primera operación especial del verano

La primera Operación Especial empieza este mismo viernes, día 3 de julio, a las 15 horas, y se mantendrá hasta las 24 horas del domingo, día 5. En este intervalo la DGT ha previsto 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará un importante incremento de la intensidad circulatoria en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia destinos turísticos y segundas residencias. Durante el retorno del domingo, el tráfico se concentrará en sentido hacia los núcleos urbanos, donde se prevén las principales retenciones por la tarde y primeras horas de la noche.

Fuente: La Nueva España