El gesto manual que se ha importado de Japón para ventilar el coche al subirse sin encender el aire: "Agarra el manillar de la puerta"

Ahora que el calor es el gran protagonista de la jornada, muchos conductores optan por subir las ventanillas y encender el aire acondicionado para viajar.

Como explican desde RACE, además de ser un elemento de confort, el aire acondicionado cumple un papel importante en materia de seguridad, ya que ayuda a mantener el habitáculo a una temperatura adecuada. Esto es esencial para reducir la fatiga y la somnolencia al volante.

Su función es muy importante porque, además de ventilar el habitáculo y permitir viajar con una temperatura agradable tanto en verano como en invierno, ayuda a reducir la fatiga, la somnolencia, y, en consecuencia, las distracciones. El resultado es una mejora en la seguridad vial. Para reducir el riesgo de accidente es aconsejable conducir con una temperatura adecuada, que suele oscilar entre los 21 y 23 grados centígrados. Por debajo, hará demasiado frío lo que provocará mayor rigidez en la musculatura y menor rapidez en los movimientos. Por el contrario, si en el habitáculo hace un calor excesivo, nuestra capacidad de reacción se verá afectada porque se reducen los reflejos y la capacidad de concentración.

Una de las claves para un buen mantenimiento es utilizarlo al menos unos minutos una vez al mes porque así evitamos que los conductos se resequen por falta de uso, que se genere moho o bacterias y que aparezcan malos olores. También debes mantener limpios los conductos y rejillas de ventilación.

Se aconseja revisar el aire acondicionado una vez al año y debe ser un experto quien se encargue de comprobar que sus elementos funcionan bien, que no hay fugas y de realizar la recarga de gas. El precio de esta revisión puede rondar los 30 euros.

Abrir y cerrar la puerta de forma rápida

Eso sí, si tu coche tiene el aire acondicionado estropeado o no dispone de este sistema, existe un simple truco para enfirar el vehículo antes de subir a él. Una vez más, RACE da la clave de lo que debes hacer. Para reducir la temperatura del habitáculo en un mes de verano puedes aplicar el método de un profesor japonés: baja la ventanilla del copiloto y cierra la puerta. A continuación, abre y cierra la puerta del conductor de manera rápida cinco veces, repitiendo la operación de nuevo si fuera necesario. Por muy extraño que te parezca, es una técnica que funciona puede bajar la temperatura en 10 grados.

También puedes recurrir a las lunas tintadas -siempre homologadas- para bloquear el acceso de los rayos de sol, colocar trapos mojados en la salida de las salidas de ventilación, usar cortinillas y parasoles y, por supuesto, tratar de aparcar el coche en la sombra.

Fuente: La Nueva España