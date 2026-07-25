Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Gobierno declara la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila y asume el control de la lucha contra los incendios“¿Que los buitres no atacan animales vivos?”: La denuncia de un ganadero sayagués tras perder una novillaÚltima hora de los incendios en España, en directo | Las condiciones de la noche ofrecen una "oportunidad" para controlar los fuegos de MadridEnfermería baja la nota tres décimas, pero se mantiene como el grado más demandado en el Campus Viriato
instagramlinkedin

Sucesos

Una trabajadora del crucero Disney Dream denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera

Fuentes conocedoras del caso apuntan a que podría haberse intentado intoxicar con cloro su botella de agua

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Fátima, acudiendo a presentar denuncia a la Policía Nacional a su salida

Investigan un supuesto envenenamiento a bordo del crucero Disney Dream atracado en Vigo.

Investigan un supuesto envenenamiento a bordo del crucero Disney Dream atracado en Vigo. / R. V.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Fontán / Víctor P. Currás

Vigo

Una escala de película, pero no precisamente infantil o de fantasía. Una trabajadora del crucero Disney Dream atracado este viernes 24 de julio en Vigo ha denunciado un presunto caso de envenenamiento del que culpa a una compañera de trabajo.

La supuesta víctima, de nacionalidad argentina, empezó a encontrarse mal y fue atendida por los servicios médicos del propio barco, obligando a trasladarla al Hospital Fátima una vez atracaron en el puerto vigués. Allí denunció que le habían echado en la bebida (una botella de agua) algún tipo de sustancia, en lo que fuentes conocedoras del caso apuntan a que podría tratarse de cloro.

En el centro hospitalario señaló a otra de las tripulantes por lo ocurrido. Las dos mujeres son de nacionalidad argentina y trabajan como fotógrafas en el buque de la famosa compañía de entretenimiento. Después de recibir el alta acudió a la comisaría de la Policía Nacional a presentar denuncia. Al mismo tiempo, tras recibirse alerta de lo sucedido, agentes de la Guardia Civil acudieron al buque para investigar lo sucedido y abrir diligencias. Todo ello según el relato proporcionado por la víctima que está siendo analizado por las autoridades competentes.

Según informan fuentes consultadas la Benemérita no ha realizado ninguna detención. No obstante se desconoce quién tendrá que asumir finalmente la investigación, si Guardia Civil o Policía Nacional, debido a la denuncia presencial de la víctima. El buque tenía prevista su salida a las 18 horas desde el Muelle de Trasatlánticos. La Policía Científica también realizará gestiones para confirmar la composición del líquido en la botella de agua.

No es la primera vez que una escala de esta naviera acaba con una incidencia, aunque nunca de este calado. El pasado 8 de agosto un helicóptero tuvo que evacuar a una pasajera de 79 años del 'Disney Fantasy' cuando el barco ya navegaba a la altura de porta do Sol. La mujer fue trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, precisamente la siguiente ciudad en la que debía recalar el buque, que atracó allí de madrugada.

Tarifas de más de 2.600 euros por persona

El reconocible buque de perfil retro y en el que destacan sus dos chimeneas en las que luce la icónica silueta de Mickey Mouse, llegó a Vigo en el marco de un viaje de posicionamiento de siete noches entre Barcelona y Southampton con Cartagena, Málaga, Vigo y A Coruña como escalas intermedias y precios a partir de 2.636 euros por persona.

Noticias relacionadas

Consignado por Incargo Galicia, el Disney Dream llegó con 3.826 pasajeros de mayoría estadounidense y británica que viajan atendidos por 1.439 tripulantes. Su siguiente escala será en A Coruña, lo que podría facilitar la investigación del caso.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La muerte al sol de un perro atado cuesta un año de cárcel al dueño y la prohibición durante dos años de tener o trabajar con animales
  2. “¿Que los buitres no atacan animales vivos?”: La denuncia de un ganadero sayagués tras perder una novilla
  3. Un investigado como posible causante del incendio de Rábano de Aliste: estaba cosechando
  4. Menos sofá y más aventuras: así viven los niños en el campamento de Sejas de Sanabria
  5. Zamora, en riesgo de convertirse en un parque temático
  6. Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122
  7. El Zamora CF 2026-27 ya está al 90%
  8. ¿Qué sabemos sobre las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro?

El desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 obliga a cortar la N-525 en Castro

El desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 obliga a cortar la N-525 en Castro

Alerta por el desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 en Castro de Sanabria.

Alerta por el desprendimiento de varios cascotes del puente de la A-52 en Castro de Sanabria.

¿Cómo ahorrar gastos de la vuelta al cole? Consejos para que las compras no vacíen tu hucha

¿Cómo ahorrar gastos de la vuelta al cole? Consejos para que las compras no vacíen tu hucha

VÍDEO | Figueruela de Abajo recupera la tradicional alborada

GALERÍA | figueruela de Abajo se viste con sus mejores galas para venerar a San Joaquín y Santa Ana

GALERÍA | figueruela de Abajo se viste con sus mejores galas para venerar a San Joaquín y Santa Ana

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

La feria caballar de Porto, única en la frontera de Zamora y Ourense: "Ya prácticamente no quedan muestras con animales"

La feria caballar de Porto, única en la frontera de Zamora y Ourense: "Ya prácticamente no quedan muestras con animales"

Mañueco respalda la evacuación preventiva por el incendio de Burgohondo y pide a la población "seguir las indicaciones de las autoridades"

Mañueco respalda la evacuación preventiva por el incendio de Burgohondo y pide a la población "seguir las indicaciones de las autoridades"
Tracking Pixel Contents