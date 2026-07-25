Fuego
El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo
La medida ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves
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Redacción / EFE
Madrid
El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves.
La decisión la ha adoptado el Gobierno central sin que la haya pedido el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page.
Cabe destacar que la decisión se ha tomado, cosa que no discuten en Castilla-La Mancha, por la afectación de humo.
Fuente: El Periódico
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