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El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

La medida ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo.

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo. / EFE

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Redacción / EFE

Madrid

El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves.

La decisión la ha adoptado el Gobierno central sin que la haya pedido el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page.

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Cabe destacar que la decisión se ha tomado, cosa que no discuten en Castilla-La Mancha, por la afectación de humo.

Fuente: El Periódico

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