Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El incendio de Rábano de Aliste baja a nivel 0 tras las labores de extinciónMañueco destaca la unidad de las administraciones en los trabajos de extinciónFaúndez tras el incendio de Rábano de Aliste: “Somos conscientes de que el fuego puede quemar monte, pero una población no puede correr peligro”Un hombre resulta herido tras volcar una furgoneta en la A-52, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

APAGONES DE LUZ

Los pacientes electrodependientes tendrán un certificado sanitario que se incorporará a su historia clínica

El Ministerio de Sanidad avanza en la protección de las personas que, por razones de salud, necesitan un suministro eléctrico constante

Un pasillo del Hospital Can Ruti de Badalona el día del apagón eléctrico.

Un pasillo del Hospital Can Ruti de Badalona el día del apagón eléctrico. / HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nieves Salinas

Madrid

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto que regula la situación de electrodependencia. La norma, impulsada a partir de las lecciones aprendidas durante el apagón del 28 de abril de 2025, busca reforzar la protección sanitaria de quienes necesitan un suministro eléctrico constante para mantener sus funciones vitales o evitar secuelas funcionales graves. El proyecto crea un certificado de electrodependencia específico, que emitirá un médico, y un Registro estatal para facilitar la continuidad asistencial y la respuesta ante emergencias.

La norma establece por primera vez una definición común para todo el territorio y fija los criterios clínicos que permiten acreditar esta situación. El Registro estatal permitirá conocer las necesidades de estas personas, garantizar la continuidad de su atención cuando se desplacen entre comunidades autónomas y mejorar la capacidad de respuesta ante apagones u otras emergencias que afecten al suministro eléctrico, señala Sanidad.

Productos indispensables

El proyecto considera persona en situación de electrodependencia a la que, por razones de salud, necesita un suministro eléctrico constante -de manera permanente o durante determinados periodos- para alimentar productos sanitarios prescritos por un médico o médica especialista que resulten indispensables para garantizar sus funciones vitales o impedir secuelas funcionales graves.

Para reconocer esta condición, detalla Sanidad, deberán cumplirse conjuntamente cuatro criterios: la existencia de una patología grave; la necesidad de utilizar un producto sanitario que requiera electricidad; la prescripción de este tratamiento por un especialista; y la certeza de que una interrupción del suministro pondría en riesgo la vida de la persona o podría causarle secuelas funcionales graves.

El certificado identificará el producto sanitario prescrito, el motivo de su indicación o las horas diarias de uso

El especialista responsable del seguimiento y de la prescripción del producto sanitario informará a la persona interesada de la posibilidad de solicitar el certificado. La solicitud podrá presentarla la propia persona o quien ejerza su representación en la comunidad autónoma donde viva.

Una vez comprobado el cumplimiento de los criterios, el especialista emitirá el certificado, que se incorporará a la historia clínica. El certificado identificará el producto sanitario prescrito, el motivo de su indicación, las horas diarias de uso, la duración prevista del tratamiento y el nivel de criticidad en caso de interrupción del suministro eléctrico.

Nivel de riesgo

La condición de electrodependencia permanecerá vigente mientras sea necesario utilizar el dispositivo, bajo la supervisión del especialista de referencia. El certificado establecerá el nivel de riesgo de cada persona en caso de apagones.

El nivel 1, de riesgo extremo, se aplicará cuando el tiempo de supervivencia sin el dispositivo sea inferior a 30 minutos. El nivel 2, de riesgo alto, comprenderá las situaciones en las que el tiempo de supervivencia sin el dispositivo se sitúe entre 30 minutos y cuatro horas. El nivel 3, de riesgo moderado, corresponderá a las situaciones en las que el tiempo de supervivencia sin el dispositivo sea superior a cuatro horas.

Noticias relacionadas

El Registro de personas en situación de electrodependencia, concluye el Ministerio, deberá estar plenamente operativo en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor del real decreto. El sistema permitirá verificar la condición y sus características desde cualquier servicio de salud. La información disponible ayudará a las autoridades sanitarias y a los servicios de protección civil a identificar las necesidades más urgentes y establecer prioridades de actuación.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
  2. Tres detenidos en Fontanillas de Castro tras huir de un control policial en A Coruña
  3. El incendio que amenazó a Rábano de Aliste comenzó en una tierra que se estaba cosechando en Sejas
  4. Estabilizado el incendio forestal de Rábano de Aliste tras horas de trabajo intenso
  5. Tensión de los vecinos de Rábano de Aliste ante la pesadilla del incendio: 'Lo teníamos a las puertas
  6. Rábano de Aliste, en alerta por un incendio forestal de nivel 2
  7. Esto opinan Guarido y Pablo Novo de la candidata del PP al Ayuntamiento de Zamora, Elvira Velasco
  8. La población de codorniz, el ave más cazada de la provincia, cae más de un 60% en las tres últimas décadas

Raúl Escudero continuará defendiendo la camiseta del BM Caja Rural Zamora

Raúl Escudero continuará defendiendo la camiseta del BM Caja Rural Zamora

El impacto de Mercosur en el vacuno de carne: COAG denuncia caída de precios y pide una investigación

El impacto de Mercosur en el vacuno de carne: COAG denuncia caída de precios y pide una investigación

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Zamora Decide solicita a la CHD la reconstrucción de las zudas de Olivares y Gijón

Zamora Decide solicita a la CHD la reconstrucción de las zudas de Olivares y Gijón

Investigan en Zamora a un conductor por acosar a otro vehículo con maniobras temerarias en la N-122

Ni dejarla sola ni volver a por ella: cómo actuar si hay un incendio y tienes mascota, según los expertos

Ni dejarla sola ni volver a por ella: cómo actuar si hay un incendio y tienes mascota, según los expertos

Vecinos de pueblos desalojados por los incendios, en el polideportivo de Villamanta (Madrid)

Vecinos de pueblos desalojados por los incendios, en el polideportivo de Villamanta (Madrid)

Fénix Teatro regresa al Castillo de Zamora este verano

Fénix Teatro regresa al Castillo de Zamora este verano
Tracking Pixel Contents