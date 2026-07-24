Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El incendio de Rábano de Aliste baja a nivel 0 tras las labores de extinciónMañueco destaca la unidad de las administraciones en los trabajos de extinciónFaúndez tras el incendio de Rábano de Aliste: “Somos conscientes de que el fuego puede quemar monte, pero una población no puede correr peligro”Un hombre resulta herido tras volcar una furgoneta en la A-52, en Manganeses de la Polvorosa
instagramlinkedin

Fuego

El Gobierno pide ayuda a la Unión Europea ante los incendios forestales en España

A solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se ha activado el mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija

El Gobierno pide ayuda a la Unión Europea ante los incendios forestales en España.

El Gobierno pide ayuda a la Unión Europea ante los incendios forestales en España. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Gobierno español solicitó este viernes la ayuda de la Unión Europea ante los incendios forestales que está sufriendo España y que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha calificado como dramáticos.

Ha sido a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que se ha activado el mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija.

España tiene actualmente cuatro grandes incendios en el centro de la Península, que han obligado a evacuar a 11.500 personas y a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia vecina de Ávila.

Noticias relacionadas

"Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos. Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones", dijo Sánchez en un mensaje en X en el que llamó a la precaución y a evitar riesgos

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
  2. Tres detenidos en Fontanillas de Castro tras huir de un control policial en A Coruña
  3. El incendio que amenazó a Rábano de Aliste comenzó en una tierra que se estaba cosechando en Sejas
  4. Estabilizado el incendio forestal de Rábano de Aliste tras horas de trabajo intenso
  5. Tensión de los vecinos de Rábano de Aliste ante la pesadilla del incendio: 'Lo teníamos a las puertas
  6. Rábano de Aliste, en alerta por un incendio forestal de nivel 2
  7. Esto opinan Guarido y Pablo Novo de la candidata del PP al Ayuntamiento de Zamora, Elvira Velasco
  8. La población de codorniz, el ave más cazada de la provincia, cae más de un 60% en las tres últimas décadas

Martín Ramos, tras su fallido intento de conquistar el Gasherbrum I: "Nos vemos por Zamora"

Martín Ramos, tras su fallido intento de conquistar el Gasherbrum I: "Nos vemos por Zamora"

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Así desalojó la Guardia Civil una residencia en El Tiemblo

Esta ermita es un rincón lleno de historia: Un tesoro del patrimonio romano en Castilla y León

Esta ermita es un rincón lleno de historia: Un tesoro del patrimonio romano en Castilla y León

Stop Biogás cuestiona los residuos de la planta de biogás de Castrogonzalo en una nueva charla con 70 vecinos

Stop Biogás cuestiona los residuos de la planta de biogás de Castrogonzalo en una nueva charla con 70 vecinos

'GTA Online' recibe nuevos vehículos, objetivos en 'Golpe al Kortz Center' y mucho más

Francia pide ayuda a la UE para controlar los tres grandes incendios que tiene activos

Francia pide ayuda a la UE para controlar los tres grandes incendios que tiene activos

División de opiniones en Zamora ante la propuesta de prohibir fumar en las terrazas

División de opiniones en Zamora ante la propuesta de prohibir fumar en las terrazas

Una mujer asegura que la perra de Chenoa es su mascota desaparecida: ¿puede una prueba de ADN demostrar de quién es un perro?

Una mujer asegura que la perra de Chenoa es su mascota desaparecida: ¿puede una prueba de ADN demostrar de quién es un perro?
Tracking Pixel Contents