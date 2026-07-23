Murcia roza los 45 grados y Cataluña, Valencia y Alicante superan los 43 en la jornada más cálida de esta tercera ola de calor del verano

Este jueves, España ha vivido la jornada más cálida de la tercera ola de calor del verano. Según constatan los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en varios puntos de la Región de Murcia se han rozado los 45 grados mientras que en Valencia, Alicante y Cataluña, se ha superado de largo el umbral de los 43 grados. En todos estos puntos, donde había vigentes avisos de nivel rojo por altas temperaturas, se han registrado valores extremadamente altos para la época y que, además, suponen un elevado riesgo para la salud de la población. Con un poco de suerte, tras los registros de esta jornada, todo apunta a que en las próximas horas se producirá un cambio de tiempo con el que se dará por finalizado este episodio de altas temperaturas en el conjunto de España. Aunque según apuntan algunos modelos, a inicios de la semana que viene podría volver el calor asfixiante a todo el territorio.

Los registros constatan que las temperaturas más altas de este jueves se han dado en Murcia, donde había activado un aviso de nivel rojo en la zona de Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas ante el riesgo de registrar temperaturas extremas para la época. La máxima más elevada del día se ha registrado en el municipio de Cierza, donde se ha llegado a los 44,7 grados durante la tarde. En Lorca y Zarcilla de Ramos se han alcanzado los 44,5, el segundo valor más alto de este jueves, mientras que en Murcia ciudad se han superado los 44,1. Entre los valores más elevados del día también destacan los 44,4 de Coín, en Málaga; así como los 43,9 de Bicorp, en Valencia; y los 43,7 de Villena, en Alicante.

¿Bajada de las temperaturas?

Los modelos apuntan a que en las próximas horas podría producirse un cambio de tiempo que podría traer una bajada progresiva de las temperaturas. Aun así, para este viernes serán aún una docena las comunidades autónomas con avisos activos por altas temperaturas. Las provincias afectadas serán menos que en los días anteriores pero, aún así, serán muchos los puntos del país que seguirán expuestos al calor extremo. En Murcia, que por ahora se perfila como la comunidad más afectada por estos coletazos finales de la ola de calor, se mantiene el aviso rojo en la zona del Valle de Almanzora y los Vélez ante el riesgo de volver a superar los 44 grados. En Cataluña se esperan máximas cercanas a los 40 en provincia de Lleida y valores por encima de los 36 en algunos puntos cercanos a los Pirineos.

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En lo que llevamos de verano, España ha registrado un total de tres olas de calor extremo. Los pronósticos apuntan a que esta última, iniciada el pasado lunes, se extenderá hasta como mínimo el viernes y, con un poco de suerte, terminará a lo largo del fin de semana con la entrada de una masa de aire frío que provocará una bajada de los termómetros que nos devolverá a valores normales para la época y, en algunos puntos, incluso frescos. Los expertos advierten de que, por ahora, todo apunta a que esta tregua será breve pues a partir del domingo se espera un nuevo ascenso de las temperaturas y es probable que la próxima semana volvamos a registrar otro episodio de calor muy intenso en gran parte de la Península Ibérica.