Golpe de calor en la moto: prohibido con 200 euros refrescar el pie y la cara mientras se conduce

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 25 de junio, en Extremadura cielo con intervalos nubosos, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en la primera mitad del día en el norte y este, y con probabilidad de precipitaciones dispersas al final de la mañana y por la tarde en el oeste. Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas.

Los termómetros marcarán entre 16 y 32 grados en Badajoz, entre 18 y 31 en Mérida, entre 18 y 29 en Cáceres, y entre 21 y 32 en Plasencia.

Y es que con la llegada del calor, los motoristas han lanzado una crítica al Gobierno por el nuevo código obligatorio de vestimenta.

El director del departamento de Seguridad Vial de la IMU, Juan Carlos Toribio, ha criticado el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas, una medida incluida en la modificación del Reglamento General de Circulación aprobada este martes por el Gobierno. "El Ministerio del Interior y la DGT no tienen como fin último la reducción de las lesiones, más bien se centra en una posible reducción de las bajas laborales o busca un incremento de las denuncias", ha señalado.

Para los motoristas, la reducción de las víctimas mortales pasa por el mantenimiento de las carreteras y la protección de los guardarraíles. Sobre los guantes, ha advertido de que "sigue existiendo una oferta ilegal y engañosa" sin certificación EN-13594. Respecto al calzado, ha señalado que “se debe definir el concepto”, recordando la normativa EN-13634.

Respecto a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho en caso de congestión, sin superar los 30 km/h y con señalización previa.

Se establece el uso obligatorio de guantes en vías interurbanas y de calzado cerrado en todo tipo de vías, lo que constituye una infracción grave con multa de 200 euros.

Asimismo, los cascos deberán estar homologados, y los riders deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. También se trata de una infracción grave sancionada con 200 euros.

Fuente: La Nueva España