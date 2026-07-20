Golpe de calor en el coche: adiós a conducir con la ventanilla abierta y la multa de 80 euros por sudar y tomar la decisión equivocada

Los pasados días 22 y 23 de junio han sido los más cálidos registrados en España para este mes desde, al menos, 1950, según datos provisionales difundidos este miércoles por José Ángel Núñez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La anomalía media peninsular durante esas dos jornadas alcanzó los +7,1 grados, una cifra que refleja la intensidad de esta ola de calor temprana. De hecho, la temperatura media de los días 22 y 23 de junio de este año supera incluso la registrada el 30 de junio de 2025, una jornada que ya destacó por sus valores elevados.

Además, durante este episodio de calor actual, tres días se han situado entre "los diez más cálidos de toda la serie histórica del mes de junio", ha precisado el portavoz.

"En el cómputo general de todos los días del año de todos los meses, el 23 de junio sería, provisionalmente, el vigésimo primer día más cálido, por detrás de 20 días de julio y agosto, todos a partir del 2012, salvo el 20 de julio de 1995, el decimocuarto más cálido y el único día anterior a 2012".

El verano entra en escena durante aproximadamente cuatro meses en España. El calor, las vacaciones y los muchos kilómetros que vas a recorrer son algunos elementos con los que se identifica la temporada estival. Tal y como explican desde RACE, hay quien a estas alturas cree que puede conducir sin problemas con chanclas o incluso descalzo. El hecho de que descanses unos días en la playa o en la piscina no significa que te relajes también a la hora de conducir tu coche. Según el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, te pueden multar por conducir en chanclas porque “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos”. Y con esto se refiere a que puedas accionar los pedales sin temor a que se te escape una chancla o no tengas la sensibilidad suficiente para presionarlos si vas descalzo. La sanción por esta falta puede ser de 80 euros.

Y ojo porque el calor puede llevar que sudemos demasiado y nos quitemos la camiseta. Error... Al igual que ocurre con las chanclas, puede atraerte la idea de conducir sin ponerte la camiseta. Sin embargo, la multa por conducir sin camiseta es de 80 euros. Si conduces sin llevar ninguna prenda y tienes un accidente, el cinturón de seguridad puede provocar serias quemaduras con el roce. Lo mismo ocurrirá si conduces una moto y sufres un percance.

Fuente: La Nueva España