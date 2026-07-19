Multado con un sueldo medio en España por mantener fresca su moto en plena ola de calor: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El calor aprieta en prácticamente todo el país y nuestros vehículos aparcados en la calle lo notan: coches calientes a la hora de entrar, asientos de motos ardiendo cuando nos sentamos para desplazarnos...

Por ello, hay muchas personas que aprovechan los días libres o los días más soleados para refrescar sus vehículos e incluso aprovechar para lavarlos cuando están aparcados. Grave error. Tal y como explican los expertos de RACE, lavar nuestro vehículo en la calle puede salir muy caro. Aunque no existe una ley estatal que lo prohíba, el Reglamento General de Circulación y muchas ordenanzas municipales sancionan los vertidos en la vía pública.

En España, lavar la moto o el coche en la vía pública con agua y detergente no está permitido en la mayoría de municipios. No se trata solo de “no ensuciar”: el Reglamento General de Circulación prohíbe arrojar o depositar en la vía pública sustancias que puedan deteriorarla, y el agua jabonosa mezclada con restos de grasa o suciedad encaja de lleno en esa situación.

Muchos ayuntamientos han regulado esta conducta de forma expresa en sus ordenanzas de limpieza urbana y han fijado sanciones concretas. Así, en ciudades como Madrid o Barcelona, la multa puede alcanzar los 3.000 euros si se considera una infracción grave. No es una broma, y por eso conviene distinguir que no es lo mismo utilizar una manguera que pasar un paño por los cristales, ni hacerlo en plena calle que dentro de un garaje privado.

La clave está en entender cómo se interpreta esa prohibición general, cómo la desarrollan los municipios y qué diferencia existe entre un lavado con vertido de agua y una limpieza puntual sin residuos.

La cuantía de la sanción no es uniforme en toda España. Cada ayuntamiento desarrolla esta cuestión en su ordenanza de limpieza urbana y determina cómo se tipifica la conducta y qué importe corresponde en cada caso. Por eso la diferencia entre ciudades puede ser notable.

En algunos municipios, donde no existe una regulación específica sobre el lavado de vehículos en la vía pública, la sanción suele situarse en torno a los 100 euros. En cambio, en ciudades que han regulado expresamente esta práctica, el margen es mucho más amplio y puede alcanzar cifras elevadas cuando la infracción se considera grave.

En Madrid o Barcelona, esta práctica está considerada como grave y la sanción es de hasta 3.000 euros. En otras localidades se considera una sanción leve con una multa de 100 euros. Desde RACE aclaran que la cuantía concreta depende de cómo se valore el caso: la entidad del vertido, el posible deterioro del pavimento o de las instalaciones municipales, el riesgo generado para otros usuarios de la vía o, en su caso, la reincidencia.

Fuente: La Nueva España