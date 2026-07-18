La Aemet avisa de una nueva ola de calor a partir del martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de una nueva ola de calor a partir del martes día 21 que se podría prolongar al menos hasta el jueves 23 de julio.

El ámbito geográfico de la que sería la tercera ola de calor del verano es el tercio suroriental, valle del Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste, valles de los Pirineos e interior de Mallorca.

En estas zonas las temperaturas podrían alcanzar valores extremos, superando incluso puntualmente 44 o 45 grados el miércoles y jueves.

El patrón de bloqueo, que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, volverá a reforzarse a lo largo de este fin de semana con el establecimiento de una dana al oeste de la península ibérica.

Esta circunstancia, unida a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos sobre el norte de África, permitirá el movimiento de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión situándose sobre buena parte de la Península y Baleares.

Se espera un ascenso progresivo de las temperaturas que ha comenzado este sábado, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en puntos del tercio sur y sureste peninsular.

Las noches también muy cálidas

Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares), con noches que serán también muy cálidas.

Mañana domingo los ascensos térmicos más importantes se darán en el tercio norte y la mitad oriental peninsular, con pocos cambios en el resto, pudiéndose alcanzar los 40 grados en puntos del sureste, así como con menor probabilidad en el interior de Mallorca.

A partir del lunes 20 se espera que continúe la tendencia ascendente de las temperaturas en la Península.

Destacarán aquellos valores del valle del Ebro y depresiones del noreste, así como en litorales y prelitorales del sureste, con pocos cambios en el resto.

Las máximas podrían alcanzar los 38-40 grados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y este de Castilla-La Mancha, los 39-41 en el cauce alto y medio del valle del Guadalquivir, cuenca del Genil e interior de Mallorca, y los 40-42 grados en puntos del interior del tercio sureste.

Si bien este día no se incluye dentro del período de ola de calor, no se descarta que pueda acabar metiéndose, si la nueva información lo respalda, precisa la Aemet en su aviso especial.

Durante el martes 21, los ascensos se generalizarán a prácticamente la totalidad peninsular, con descensos ligeros en puntos de la Ibérica, litorales del levante y el nordeste de Mallorca.

Así, se espera que sea el primer día de la ola de calor, con temperaturas máximas que alcanzarán los 39-41 grados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, este de Castilla-La Mancha, cauce alto y medio del valle del Guadalquivir e interior de Mallorca.

Los 40-42 grados en la cuenca del Genil y los 41-43 en puntos del interior del tercio sureste, pudiendo superarse localmente los 44.

El miércoles 22 se repetirán ascensos térmicos, pero esta vez centrados sobre el cuadrante suroccidental, donde podrían ser localmente moderados.

Se prevé repetir los 39-41 grados en el valle del Ebro o los 40-42 en el valle del Guadalquivir, así como en la cuenca del Genil. La zona más afectada, el tercio sureste, donde se esperan 41-43 grados en puntos del interior, pudiendo superarse localmente los 44.

Durante el jueves 23 persistirá la situación de bloqueo, con nuevos ascensos esta vez centrados sobre litorales de Alborán y tercio sureste, que se sumarán a los registrados en días anteriores, y descensos importantes únicamente en el interior de Mallorca.

Se espera que este sea el día álgido de la ola de calor, con valores, por ejemplo, de 40-42 en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, y los 42-44 en el tercio sureste, superándose los 45 grados localmente.

La agencia recuerda que el nivel de peligro de incendio aumentará esta semana de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña

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A partir del viernes 24, y de cara al fin de semana, se esperan descensos térmicos generalizados, si bien la incertidumbre es muy elevada. Por tanto, no se descarta que la ola de calor pudiera prolongarse más allá del día 23, advierte la Aemet.

Fuente: El Periódico