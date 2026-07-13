En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

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Fuente: El Periódico

Una nueva denuncia eleva a diez los desaparecidos por el incendio de Los Gallardos El número de personas cuya desaparición ha sido denunciada tras la declaración del incendio de Los Gallardos ha aumentado en dos. En las últimas horas se ha presentado una nueva denuncia referida a dos desaparecidos, según ha informado este domingo el Centro Integrado de Datos (CID). Lee la noticia completa aquí

Feijóo también viaja hoy a Almería El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se desplazará este lunes hasta Almería, donde mantendrá un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el devastador incendio de Los Gallardos.

Sánchez visita las zonas afectadas por el incendio El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este lunes las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos, que ha causado la muerte a 13 personas y ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas. Sánchez visitará la zona acompañado de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, según ha informado el Gobierno a través de una convocatoria a los medios de comunicación.

Aumentan a diez los desaparecidos en el incendio de Los Gallardos con 13 fallecidos El número de denuncias por desaparición en el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) ha aumentado a diez, mientras que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en trece, tras confirmarse que el último deceso corresponde a una ciudadana inglesa de 93 años. Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), el incremento de los desaparecidos se produce tras interponerse una nueva denuncia que afecta a dos personas, y el organismo estima que a corto plazo puedan recibirse más denuncias.

Reabierta la AL-6109 en Bédar (Almería), cortada tras el accidente de un camión de bomberos del Infoca La carretera AL-6109 en Bédar (Almería) ha quedado a las 21,30 horas de este domingo reabierta al tráfico con normalidad tras permanecer cortada al tráfico durante la última hora de la tarde por el accidente de un camión del Plan Infoca, en el que han resultado heridos dos ocupantes. Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, la vía permanecía cortada en su totalidad y hasta ahora solo se permitía la circulación de residentes y vehículos de los servicios de emergencia que trabajan en la extinción del incendio.

Antonio Muñoz Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos Una de las personas heridas graves que fueron trasladadas al Hospital Universitario Torrecárdenas tras el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha fallecido este domingo, según han informado fuentes sanitarias a El Correo de Andalucía. Lee aquí la noticia completa.

Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos El Gobierno de Bélgica apunta a tres posibles víctimas de nacionalidad belga entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) tras no lograr contactar con ellas, si bien ha recordado que aún no hay confirmación oficial por parte de las autoridades españolas y que ésta podría tardar unos días. Según ha informado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica a Europa Press, durante este fin de semana no se ha logrado establecer contacto alguno con sus ciudadanos desaparecidos, por lo que "hay motivos para pensar que hay tres víctimas belgas".

Dos heridos en el accidente de un vehículo del Infoca en la localidad de Bédar (Almería) Dos personas han resultado heridas de cáracter leve este domingo en un accidente sufrido por un vehículo del Plan Infoca, dispositivo andaluz contra los incendios forestales, en el término municipal de Bédar (Almería), según ha informado el centro coordinador de emergencias 112. El siniestro se ha registrado a las 18:55 horas a la altura del kilómetro 3 o 4 de la carretera AL-6109, en la rambla de Las Norias de Bédar, una vía que ha quedado cortada al tráfico a consecuencia del suceso. El 112 recibió el aviso por parte de efectivos de los Bomberos del Levante, quienes alertaron del accidente del vehículo perteneciente al dispositivo de extinción de incendios y solicitaron el envío de sanitarios.

Evacuados regresan a Bédar tras un incendio 'devastador': "Hemos perdido muchos amigos" Con ceniza bajo las puertas y el olor a quemado en las calles, los evacuados de Bédar (Almería) por el devastador incendio de Los Gallardos han comenzado este domingo a regresar a sus hogares: "Hemos perdido muchos amigos", cuenta Irene Matthews a EFE, que aún no sabe cómo estará su casa. En este municipio almeriense de apenas un millar de habitantes conviven desde hace años vecinos españoles, británicos, belgas y franceses. Desde el interior de su coche y con la misma ropa desde hace tres días, asegura que allí casi todo el mundo se conoce."Es desgarrador. Hay amigos que lo han perdido todo y otros que han perdido a sus familias. Mentalmente va a costar mucho recuperarse", afirma esta británica que vive desde hace 15 años en Bédar.