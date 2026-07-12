Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Editorial Zamora: Empresas que hacen regiónBaja en el Zamora C.F.: Mario GarcíaRenovación en el Zamora C.F.: Carlos RamosConcentración de Citröen 2cv en AlisteCaza furtiva en Fuente Encalada
instagramlinkedin

Loterías

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026.

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de julio de 2026 es: 14, 53, 46, 28 y 6, siendo el número clave el 6.

Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.

El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.

¿Cuáles son los premios?

En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

Noticias relacionadas

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
  • 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros
  2. Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: 'Vivir aquí es un privilegio
  3. Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
  4. Este es el municipio pionero de Zamora en abrir comedores sociales
  5. La parada de dos líneas de autobús en la estación de Otero mejorará la accesibilidad al AVE en Sanabria
  6. Las motos comienzan a rugir en una Sanabria pasada por agua
  7. El color de las ventanas paraliza la obra de la nueva oficina de turismo de Zamora y desnuda las políticas exigentes del Casco Histórico
  8. Nuevo episodio por tormentas en Zamora para este sábado: nivel amarillo y tarde en alerta por altas temperaturas

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 12 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 12 de julio de 2026

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella

Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos

Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos

La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora

La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora

Carlos Ramos renueva por el Zamora CF: El capitán sigue en casa

Carlos Ramos renueva por el Zamora CF: El capitán sigue en casa

Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Bélgica apunta a tres posibles víctimas belgas entre los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

Homenajes y espectáculos ponen el broche de oro a la 32ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria

Homenajes y espectáculos ponen el broche de oro a la 32ª edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria
Tracking Pixel Contents