Fiestas
Mucho peligro con los toros de Escolar en el quinto encierro de los Sanfermines
El recorrido estaba abarrotado y, al final, los bravos se descolgaron del grupo
EFE
El quinto encierro de los Sanfermines 2026 en Pamplona ha resultado peligrosísimo en la mañana de sábado con el recorrido abarrotado y con los toros de José Escolar que han hecho una carrera inicialmente agrupada pero de la que al final se han ido descolgando los bravos.
Los astados avulenses corrían su décima carrera en un mes de julio por las calles de Pamplona, siempre con el recuerdo de las dos primeras veces que caracterizaron a esta ganadería por la vuelta de los astados al corral nada más comenzar su recorrido, lo que les había dado fama de imprevisibles.
Y así ha sido también en esta ocasión, en la que con 2 minutos y 36 segundos de carrera, han permitido a los mozos que les acompañaran compactados en más de la mitad del recorrido, aunque desde la calle Estafeta han tomado sus distancias entre ellos para correr y, aunque han permitido bonitas carreras, han hecho de su participación una de las más peligrosas de este año.
- Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
- Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
- Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: 'Vivir aquí es un privilegio
- Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo
- Rafael Lorenzo, presidente de la Asociación de Hosteleros Calle de los Herreros: 'Estamos en un muy buen momento con un 99% de locales abiertos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros
- ¿Qué roca se ha convertido en el motor social y económico de Aliste?
- Controlado un incendio en Tardobispo que ha movilizado a medios terrestres y aéreos