Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en el incendio en Los Gallardos (Almería): balanceObras del Museo del Prado, en SanabriaLas normas del casco antiguo de Zamora: el color de las ventanasEl coche favorito de los zamoranosMundial 2026: España versus Francia
instagramlinkedin

Sucesos

Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en la playa de Oza, en A Coruña

El 112 ha hallado el cadáver a la entrada del arenal, y los cuerpos de seguridad investigan las causas de la muerte

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega).

Archivo - Sala de operacións do 112 Galicia (Axega). / 112 GALICIA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Santiago de Compostela

El cuerpo sin vida de una persona de unos 70 años ha aparecido flotando esta mañana en la playa de Oza, en A Coruña. El equipo acuático de bomberos de la ciudad gallega se ha encargado del rescate y del traslado del mismo hasta el muelle.

Fue un particular quien, sobre las 09.00 horas, contactó con el 112 Galicia para informar del hallazgo, que ubicó en la entrada de la playa, según la información proporcionada por la central de emergencias. Por el momento, no han trascendido las causas de su fallecimiento, que se están investigando.

Tras recibir el aviso, el 112 activó un dispositivo de intervención formado por, además de los Bomberos de A Coruña, personal del 061, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y Local, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Protección Civil.

Noticias relacionadas

De este modo, los bomberos recuperaron el cadáver y lo llevaron en su embarcación hasta el puerto marítimo de Oza. Por su parte, las fuerzas del orden se están encargando de esclarecer lo sucedido.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los trabajadores de Medio Ambiente en Zamora lloran la prematura muerte de su compañera Rosa Ana
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros
  3. Circulación cortada por el granizo y un vehículo volcado colapsan el tráfico en la A-52
  4. Javier Domingo, emprendedor que tras pasar catorce años en la carretera busca revitalizar Toro a través de Publicidad Arco: 'Vivir aquí es un privilegio
  5. Me siento engañado por el Estado': David García Montes se reincorpora como alcalde de Roales con un 83% de minusvalía y denunciará a Inspección de Trabajo
  6. Rafael Lorenzo, presidente de la Asociación de Hosteleros Calle de los Herreros: 'Estamos en un muy buen momento con un 99% de locales abiertos
  7. ¿Qué roca se ha convertido en el motor social y económico de Aliste?
  8. Controlado un incendio en Tardobispo que ha movilizado a medios terrestres y aéreos

Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en la playa de Oza, en A Coruña

Localizado el cuerpo sin vida de una persona flotando en la playa de Oza, en A Coruña

Sábado de pasacalles, Fiesta del Agua y el Gran Prix de peñas en San Cristóbal de Entreviñas

Sábado de pasacalles, Fiesta del Agua y el Gran Prix de peñas en San Cristóbal de Entreviñas

VIDEO | Noche de vaquillas en San Cristóbal de Entreviñas

GALERÍA | Noche de vaquillas en San Cristóbal de Entreviñas

GALERÍA | Noche de vaquillas en San Cristóbal de Entreviñas

Oposiciones en Castilla y León: la Junta convocará antes de finalizar julio 381 plazas fijas de funcionarios para reforzar los servicios públicos

Oposiciones en Castilla y León: la Junta convocará antes de finalizar julio 381 plazas fijas de funcionarios para reforzar los servicios públicos

Esta es la hora en la que Zamora entrará en el punto álgido del eclipse solar de este verano: ¿Se hará de noche?

Esta es la hora en la que Zamora entrará en el punto álgido del eclipse solar de este verano: ¿Se hará de noche?

Nuevo episodio por tormentas en Zamora para este sábado: nivel amarillo y tarde en alerta por altas temperaturas

Nuevo episodio por tormentas en Zamora para este sábado: nivel amarillo y tarde en alerta por altas temperaturas

Conoce el peligro de los nitratos que amenazan el agua de los pueblos de Zamora en verano

Conoce el peligro de los nitratos que amenazan el agua de los pueblos de Zamora en verano
Tracking Pixel Contents