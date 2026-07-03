Previsión meteorológica
La segunda ola de calor del verano empezará el domingo y dejará máximas de hasta 42 grados
Afectará con especial intensidad a las regiones del sur, oeste, los valles fluviales y las depresiones del interior peninsular
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EFE
Madrid
La segunda ola de calor del verano llegará a partir del domingo y se prolongará durante buena parte de la próxima semana, con temperaturas "muy altas y persistentes", especialmente en el sur, oeste, los valles fluviales y las depresiones del interior peninsular, donde se podrían alcanzar valores entre 38 y 42 grados, según la Agencia de Meteorología (Aemet).
Aemet ha explicado que los próximos días se espera una dorsal sobre España y una dana situada al oeste de la península, una configuración que, unida a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecerá "la generación y extensión" a buena parte del territorio de una masa muy seca y cálida.
Fuente: El Periódico
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