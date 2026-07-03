XX Aniversario del accidente de metro de Valencia
'La justicia que llegó 14 años tarde': tercer capítulo del videopodcast que reconstruye la tragedia del metro de Valencia
La tercera entrega del videopodcast 'Bajo Tierra: el accidente del metro de Valencia' se centra en la causa judicial que trataba de determinar las posibles responsabilidades penales de la tragedia
Durante años, el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, fue presentado por la Generalitat Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) como una tragedia "imprevisible" e "inevitable". Sin embargo, la perseverancia de las víctimas y sus familiares, que durante años lucharon contra el silencio institucional mediante denuncias y concentraciones, logró la reapertura de la causa y culminó, en 2020, con la condena de cuatro directivos de FGV, quienes finalmente admitieron que el siniestro no solo era previsible, sino también evitable.
Con motivo del vigésimo aniversario de la tragedia, Levante-EMV, diario del mismo grupo editorial que este medio, Prensa Ibérica, estrena 'Bajo tierra: el accidente de metro de València', un videopodcast original de tres episodios en el que los periodistas Isabel Olmos, Elena Martínez, Laura Ballester, Marta Rojo, Paula Fernández, Esteban San Canuto y David García reconstruyen las claves de un caso marcado por el dolor de las víctimas, la censura informativa y la manipulación política.
Bajo el título 'La justicia que llegó 14 años tarde', el último episodio se centra en la causa judicial que trataba de determinar las posibles responsabilidades penales. Después de dos archivos de la causa y la reapertura de la misma varios años después, el 27 de enero de 2020 cuatro de los ocho imputados, todos ellos exdirectivos de FGV, aceptaron una condena reducida de 22 meses de prisión tras reconocer su responsabilidad.
Dónde verlo
Los episodios de 'Bajo tierra: el accidente de metro de València' se pueden ver en todos los diarios de Prensa Ibérica. El primer y segundo episodio de este videopodcast original de Levante-EMV se pueden ver también en YouTube. Además, se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcasts.
Fuente: Levante - EMV
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