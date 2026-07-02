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Terrorismo

Josu Ternera queda absuelto en el último juicio que tenía pendiente en Francia

La decisión abre la perspectiva para su entrega a España

Josu Ternera.

Josu Ternera. / EFE

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EFE

París

El Tribunal de Apelación de París absolvió este jueves al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

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