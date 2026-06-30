Energía
Iberdrola usará la tecnología satelital ante fenómenos extremos
La multinacional española selecciona a la empresa finlandesa ICEYE para desarrollar un proyecto de respuesta en situaciones críticas
G. H.
Iberdrola ha seleccionado la tecnología satelital de la empresa finlandesa ICEYE para desarrollar un proyecto de innovación destinado a reforzar la respuesta de su red eléctrica frente a fenómenos meteorológicos extremos. La iniciativa permitirá anticipar riesgos, evaluar daños con rapidez y minimizar su impacto en el suministro eléctrico gracias al uso de datos geoespaciales en tiempo casi real.
La solución, ganadora de un New-Tech Challenge del programa internacional de innovación abierta de Iberdrola, PERSEO, en el que participaron más de 40 propuestas procedentes de diez países, se pondrá en marcha inicialmente a través de un proyecto piloto en España.
En esta fase, la constelación de satélites de radar de apertura sintética (SAR) de ICEYE permitirá anticipar riesgos y monitorizar distintos eventos —como inundaciones, incendios y fuertes vientos— en áreas seleccionadas, con capacidad de observación las 24 horas del día y en las condiciones meteorológicas más adversas.
Gracias a evaluaciones rápidas y objetivas, incluso cuando el acceso terrestre es limitado, Iberdrola podrá priorizar los activos más afectados, movilizar con mayor eficacia los equipos de reparación y acelerar la reposición del servicio.
La red de Iberdrola está formada por más de 1,4 millones de kilómetros de líneas de transporte y distribución en distintos países y da servicio a millones de clientes.
A partir de la experiencia en España, el programa contempla también el acceso a la capacidad de evaluación rápida de ICEYE ante otros fenómenos como huracanes para activos de la compañía en los Estados Unidos y Australia, con mapas detallados de daños disponibles en un plazo de 24 horas tras el evento.
Por su parte, Gonzalo García Muñoz, vicepresidente sénior de Operaciones Globales y CEO de ICEYE España, destacó que "esta colaboración permite integrar la inteligencia satelital en las operaciones de red, detectar riesgos con mayor antelación y acelerar la recuperación del suministro en las zonas afectadas".
Óscar Villanueva, director de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes en Castilla y León, la distribuidora de Iberdrola en España, señala que "la resiliencia es una prioridad clave para nuestras redes eléctricas, y esta colaboración nos permite incorporar capacidades avanzadas de observación y análisis para prever eventos extremos, minimizar su impacto en los clientes y reforzar el sistema eléctrico a largo plazo". n
- Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora
- San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano
- Embutidos Ballesteros, reconocida como la segunda mejor charcutería de España en la primera edición de CharcutEXPO
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!
- Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
- Fuego en edificios abandonados: Zamora capital registra dos incendios a última hora de la tarde
- El pueblo de Castilla y León donde nació Herminio Ramos: Siglos de historia a los que se suma el legado del cronista