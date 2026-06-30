Iberdrola usará la tecnología satelital ante fenómenos extremos

Iberdrola ha seleccionado la tecnología satelital de la empresa finlandesa ICEYE para desarrollar un proyecto de innovación destinado a reforzar la respuesta de su red eléctrica frente a fenómenos meteorológicos extremos. La iniciativa permitirá anticipar riesgos, evaluar daños con rapidez y minimizar su impacto en el suministro eléctrico gracias al uso de datos geoespaciales en tiempo casi real.

La solución, ganadora de un New-Tech Challenge del programa internacional de innovación abierta de Iberdrola, PERSEO, en el que participaron más de 40 propuestas procedentes de diez países, se pondrá en marcha inicialmente a través de un proyecto piloto en España.

En esta fase, la constelación de satélites de radar de apertura sintética (SAR) de ICEYE permitirá anticipar riesgos y monitorizar distintos eventos —como inundaciones, incendios y fuertes vientos— en áreas seleccionadas, con capacidad de observación las 24 horas del día y en las condiciones meteorológicas más adversas.

Gracias a evaluaciones rápidas y objetivas, incluso cuando el acceso terrestre es limitado, Iberdrola podrá priorizar los activos más afectados, movilizar con mayor eficacia los equipos de reparación y acelerar la reposición del servicio.

La red de Iberdrola está formada por más de 1,4 millones de kilómetros de líneas de transporte y distribución en distintos países y da servicio a millones de clientes.

A partir de la experiencia en España, el programa contempla también el acceso a la capacidad de evaluación rápida de ICEYE ante otros fenómenos como huracanes para activos de la compañía en los Estados Unidos y Australia, con mapas detallados de daños disponibles en un plazo de 24 horas tras el evento.

Por su parte, Gonzalo García Muñoz, vicepresidente sénior de Operaciones Globales y CEO de ICEYE España, destacó que "esta colaboración permite integrar la inteligencia satelital en las operaciones de red, detectar riesgos con mayor antelación y acelerar la recuperación del suministro en las zonas afectadas".

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Óscar Villanueva, director de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes en Castilla y León, la distribuidora de Iberdrola en España, señala que "la resiliencia es una prioridad clave para nuestras redes eléctricas, y esta colaboración nos permite incorporar capacidades avanzadas de observación y análisis para prever eventos extremos, minimizar su impacto en los clientes y reforzar el sistema eléctrico a largo plazo". n