Abdallah, joven migrante con un sueño: "Me gustaría ser un chef de renombre"

"Me gustaría ser un chef de renombre y poder trabajar en Barcelona". Abdallah tiene 17 años, llegó a España desde Argelia hace apenas unos meses y ya tiene claro cómo imagina su futuro. Actualmente se forma en la Escuela de Cocina Villa Retiro, en Xerta (Tarragona), una iniciativa del chef Fran López junto al programa Incorpora de la Fundación La Caixa, que el año pasado impulsó cerca de 40.000 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas 9.000 jóvenes

Encontrar el primer empleo estable sigue siendo uno de los grandes retos para miles de jóvenes en España. La falta de experiencia, las dificultades económicas o la ausencia de una red de apoyo hacen que muchos queden atrapados en una sucesión de trabajos precarios o, directamente, fuera del mercado laboral.

Con el objetivo de cambiar esta realidad, la Fundación La Caixa impulsa distintos programas orientados a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad. Formación, acompañamiento personalizado y contacto directo con las empresas son algunas de las herramientas con las que estas iniciativas buscan convertir la incertidumbre en oportunidades reales.

Uno de esos caminos pasa por Incorpora, el programa de inserción laboral de la entidad, que conecta a empresas comprometidas con personas que necesitan una oportunidad para acceder al mercado de trabajo. En Xerta, esta colaboración ha dado lugar a un proyecto singular: la Escuela de Cocina Villa Retiro.

La iniciativa nació en 2018 con un objetivo claro: ofrecer formación profesional a jóvenes en riesgo de exclusión social interesados en el mundo de la restauración. Desde entonces, más de 200 personas han pasado por sus aulas. “Como empresa buscábamos hacer algo solidario y pensamos que era muy bonito dar formaciones para que, al final, pudieran encontrar un camino en nuestra profesión”, explica Fran López.

"Me fui enamorando de la cocina"

Cada semana, Abdallah comparte aula con otros compañeros que, como él, buscan una profesión y una forma de integrarse en su nuevo entorno. "Trabajamos y nos ayudamos entre nosotros como una familia", explica. A pesar de la distancia, mantiene contacto con su familia en Argelia y les cuenta sus progresos. "Mi madre quiere que me convierta en un buen cocinero", asegura.

Uno de los ejemplos del impacto de esta formación es Ba Yaya Darboe, que llegó a España desde Gambia hace nueve años y fue uno de los primeros alumnos de la escuela. Aunque inicialmente quería dedicarse a la mecánica, descubrió su vocación entre fogones. "Poco a poco me fui enamorando de la cocina, sobre todo de la repostería", recuerda.

Hoy trabaja como segundo de cocina en el restaurante L’Algadir del Delta de l’Ebre, junto al chef Joan Capilla, galardonado con una Estrella Verde Michelin. "Villa Retiro me abrió el mundo laboral. Gracias al curso conocí a Fran y a Joan, y hoy sigo trabajando en la cocina gracias a ellos", afirma. La estabilidad laboral le ha permitido formar una familia y empezar a pensar en nuevos proyectos de futuro.

Un proyecto de vida autónomo

La orientación y la formación son también el eje central de Más Empleo Joven, una convocatoria impulsada por la Fundación La Caixa y el Fondo Social Europeo Plus para mejorar la empleabilidad de jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de vulnerabilidad.

Noelia Pérez, de 22 años, es una de las participantes. Antes de llegar a la Asociación Arrabal (Chiclana de la Frontera, Cádiz), que desarrolla uno de los 52 proyectos seleccionados por la convocatoria, no tenía muy claro hacia dónde dirigir su carrera profesional: "Estaba un poquito perdida", reconoce.

Su situación cambió cuando descubrió un curso de vigilancia y seguridad que le permitía obtener gratuitamente una acreditación profesional necesaria para ejercer. Hoy trabaja como vigilante de seguridad y asegura haber encontrado una profesión que le apasiona: "Tengo mucha más confianza en mí misma", afirma.

Una experiencia similar vivió Iván Nieto, un joven de Jerez de la Frontera que, tras varios años en el Ejército, buscaba una nueva oportunidad laboral. Más allá de la formación, destaca el acompañamiento recibido durante todo el proceso: "Están pendientes de ti, te ayudan con las entrevistas de trabajo y a buscar empresas", explica.

Ese apoyo resulta fundamental para muchos jóvenes que desconocen cómo acceder al mercado laboral o cómo enfrentarse a un proceso de selección. Sonia Roa, técnica de la Asociación Arrabal, resume así su trabajo: "Es como ir plantando semillas que luego florecen en el trabajo que quieren".

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Programas como Más Empleo Joven parten de esta realidad: el acceso al empleo juvenil no es solo una cuestión económica, sino también la puerta de entrada a un proyecto de vida más autónomo. Noelia define su situación actual desde la “tranquilidad”. Iván explica que se siente “realizado”. Dos palabras distintas para expresar que, por primera vez en mucho tiempo, pueden mirar al futuro con optimismo.

Fuente: El Periódico