Un equipo de investigadores descubre un fallo en el crecimiento infantil causado por una conexión defectuosa entre el cerebro y el hígado

Un equipo de investigadores liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que el retraso en el crecimiento corporal puede estar relacionado con una mala conexión nerviosa entre el cerebro y el hígado durante las primeras etapas de la vida. Este hallazgo, basado en modelos animales y en el estudio de un paciente con una mutación genética concreta, revela que el hígado necesita recibir señales nerviosas adecuadas para producir una molécula clave para el crecimiento (IGF-1), incluso cuando la hormona del crecimiento y sus receptores funcionan correctamente.

El trabajo, liderado por la investigadora Ángeles Almeida del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, centro mixto del CSIC y la Universidad de Salamanca) y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), abre nuevas vías para tratar el retraso de crecimiento en niños con trastornos del neurodesarrollo, aportando una visión innovadora sobre la relación entre el sistema nervioso y el crecimiento corporal.

Sistema nervioso

El estudio, publicado en la revista Communications Biology, propone cómo algunas alteraciones en el desarrollo podrían originarse no en una alteración de la hormona de crecimiento (GH), sino en un defecto temprano en el sistema nervioso que impide que el hígado reciba correctamente las señales para producir IGF-1, una hormona esencial para el crecimiento postnatal.

Almeida explica que, hasta ahora, se pensaba que el problema en muchos de los pacientes con retraso en el crecimiento se debía un déficit de la GH, "pero hemos visto que no basta con que esta hormona funcione correctamente: el hígado también necesita estar bien conectado al sistema nervioso".

Una mutación patológica

El trabajo, explica el CSIC, se enmarca en una línea de investigación sobre alteraciones del neurodesarrollo que el grupo desarrolla desde hace más de quince años. En estudios previos, habían demostrado en modelos animales que la pérdida de una proteína, llamada Cdh1, alteraba el desarrollo de la corteza cerebral y provocaba problemas como microcefalia y déficit en la formación de neuronas.

Años después, un equipo del Hospital Quirónsalud de Madrid les contactó tras identificar a un niño con una mutación patológica en Cdh1 que presentaba discapacidad psicomotora, epilepsia refractaria y microcefalia, un cuadro muy similar al que habían observado en los ratones desarrollados por el grupo salmantino. El equipo confirmó entonces que esa mutación era la responsable de las alteraciones neurológicas.

Posteriormente, otros hospitales europeos identificaron nuevos casos compatibles con mutaciones en Cdh1. Todos asociados a alteraciones del neurodesarrollo y retraso del crecimiento. "Estas personas presentaban un retraso muy importante pese a tener niveles normales de hormona de crecimiento. Decidimos investigar qué estaba ocurriendo realmente", explica Almeida.

Alteraciones neurológicas

El equipo utilizó ratones modificados genéticamente para presentar alteraciones neurológicas durante el desarrollo embrionario. Comprobaron que tenían una conexión deficiente entre el sistema nervioso simpático, encargado de transmitir señales automáticas del cerebro a órganos como el hígado, es decir, una alteración en la inervación hepática durante el periodo postnatal.

Esa "mala conexión" reducía la activación de una vía molecular imprescindible para fabricar la molécula IGF-1. Vieron que el eje hormonal clásico del crecimiento -hipotálamo, hipófisis y GH- funcionaba correctamente, pero el hígado no era capaz de responder debido a la alteración nerviosa. En consecuencia, disminuían los niveles de IGF-1 y aparecía un retraso del crecimiento.

"El hígado acumula lípidos y eso impide que determinadas proteínas interaccionen correctamente. La hormona de crecimiento llega y activa sus receptores, pero la señal ya no puede continuar y el hígado deja de sintetizar IGF-1. Ahí es donde realmente está el problema", resume Almeida.

Revierte el retraso

Uno de los resultados más relevantes del estudio fue comprobar que la administración de IGF-1 durante los primeros días de vida lograba revertir gran parte del retraso en el crecimiento observado en los ratones, aunque el tratamiento no corrigiera el defecto de inervación hepática.

Laboratorio de la Dra. Ángeles Almeida / IBFG-CSIC

"Fuimos capaces de prevenir buena parte de las alteraciones del crecimiento simplemente aportando IGF-1 exógeno. Esto abre la puerta a posibles aplicaciones clínicas futuras en determinados pacientes con trastornos del neurodesarrollo" destaca Almeida.

Mutación patológica

Los resultados encajan además con las observaciones realizadas en el niño con mutación patológica en Cdh1 estudiado por el equipo, que presentaba niveles de IGF-1 y de las proteínas encargadas de transportarlo en sangre entre tres y cinco veces inferiores a los normales.

Además de cambiar la visión clásica sobre cómo se regula el crecimiento infantil, el trabajo apunta a una vía parcialmente independiente de la GH, en la que el sistema nervioso simpático actuaría como intermediario esencial para que el hígado produzca IGF-1. "Siempre pensamos en el cerebro cuando hablamos de neurodesarrollo, pero el sistema nervioso periférico también tiene que desarrollarse correctamente. Esta desconexión entre cerebro y órganos como el hígado, el páncreas, el pulmón o el corazón puede tener consecuencias muy importantes para el desarrollo", afirma Almeida.

La investigación ha contado con la colaboración de grupos nacionales e internacionales especializados, entre ellos centros de Francia, Alemania, Madrid y País Vasco.

Neurodegeneración

El trabajo se integra en una línea más amplia de investigación. El grupo de Neurobiología Molecular que dirige Ángeles Almeida en el IBFG y el IBSAL estudia cómo proteínas implicadas en el desarrollo cerebral temprano también participan posteriormente en enfermedades neurodegenerativas asociadas al deterioro cognitivo.

"Comprender cómo se forman y conectan las neuronas puede ayudarnos también a desarrollar estrategias terapéuticas frente al alzhéimer, el ictus u otras patologías neurológicas", concluye Almeida. El siguiente paso será estudiar nuevas mutaciones de Cdh1 y analizar si alteraciones similares pueden estar implicadas en casos de autismo y otros trastornos de origen desconocido.