Uno de cada tres españoles cree que los homosexuales no pueden hablar de su orientación sexual en el trabajo

La homofobia es una expresión de discriminación que, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años en términos de igualdad, continúa muy presente en la sociedad española. Es lo que invita a pensar el último 'Informe sobre diversidad sexual' elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y publicado este jueves, que señala que tres de cada cuatro ciudadanos, de todas las tendencias y opciones sexuales, reconocen haber escuchado “insultos” hacia personas del colectivo LGTBI, y más de un tercio (36,4% de la población) confiesa haber presenciado “cómo han dejado de hablar o han aislado a alguna persona por ser de este colectivo”.

El estudio del CIS, elaborado a lo largo del mes de junio y publicado a escasos días de la fiesta del Orgullo LGTBI, que se celebrará el próximo domingo día 28, refleja que la orientación sexual “sigue siendo un tabú para los españoles”. Así, el 35% de los ciudadanos reconocen que las personas homosexuales “no pueden hablar con naturalidad sobre su orientación sexual en el trabajo”, y un 30% cree que esta situación se sigue dando en los centros de estudio.

Esta discriminación se acentúa con los transexuales: casi la mitad de los encuestados (el 48,1%) reconocen que las personas que han cambiado de género no pueden compartir con sinceridad su diversidad sexual en el trabajo; el 42,9% opina lo mismo sobre los centros de estudio, y un 31,4% asegura que tampoco pueden hablarlo con naturalidad ni siquiera con su familia.

Mirada abierta

La percepción de esta homofobia latente en la sociedad contrasta con la mirada abierta que la mayoría de la población manifiesta hacia las distintas opciones sexuales de los individuos. Así, el 71,6% de los españoles está “muy o bastante de acuerdo” en que reconocer derechos a las personas LGTBI beneficia al conjunto de la sociedad, aunque a renglón seguido asumen que esos derechos están en riesgo para muchas personas de este colectivo, principalmente para las personas transexuales, seguidas de los gais y de las lesbianas.

Varias personas con banderas LGTBI durante la manifestación estatal del Orgullo. / Europa Press - Archivo

Un porcentaje similar (77,8%) declara conocer la semana del Orgullo para reivindicar los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y casi ocho de cada diez tienen una imagen “positiva o muy positiva” de esta fiesta reivindicativa. En los próximos días, comercios, instituciones y balcones se llenarán de banderas arcoíris, un emblema que transmite “un mensaje positivo de inclusión” a ojos del 70,5% de la población. Sin embargo, más de la mitad de los españoles (53,6%) opina que el uso de emblemas en fachadas de edificios públicos debe limitarse a las banderas institucionales.

Por otro lado, el 60% de los ciudadanos declara que prefiere vivir en una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión, frente a una minoría —no pequeña, del 30%– que dice sentirse más cómoda teniendo vecinos con su mismo perfil cultural, religioso y de origen.

Desiguales ante la ley

A cuento de la sensación de discriminación que permanece en la sociedad, el 72% de los españoles piensa que las leyes no se aplican a todos por igual, sino que se tiene muy en cuenta la persona sobre la que esta recae. Así, dos de cada tres ciudadanos creen que lo que más discrimina a una persona es “tener pocos recursos económicos”, un 56,3% dice que se debe a “tener determinadas ideas políticas” y un 51,5% lo relaciona con “ser de origen extranjero”.

Preguntados por la relación entre los derechos LGTBI y la política, el PSOE es visto por la sociedad como el partido que mejor defiende estos objetivos (así lo cree el 40,9% de la población), seguido de Podemos (27,9%) y Sumar (25,8%). Solo el 5,8% de los españoles piensa que el PP es el partido que mejor defiende los derechos de este colectivo.

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En este estudio, en el que han participado 5.000 ciudadanos, el 24,3% ha declarado que ha mantenido relaciones sexuales con entre cinco y diez personas en su vida, el 23,2% lo ha hecho con una sola persona, y el 11,1% manifiesta haber tenido sexo con entre 11 y 20 personas.