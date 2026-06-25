Malas noticias para los coches diésel y gasolina en la ITV: la norma del BOE que dice adiós a la inspección

Mucha atención a los conductores de nuevos vehículos. La normativa Euro 7 entrará en vigor a finales de 2026 e introducirá un nuevo protocolo de homologación para la potencia combinada de los modelos híbridos enchufables, motivo por el cual Peugeot ha decidido anticiparse desde este lunes.

Esto supone un cambio en la potencia oficialmente certificada de algunos de sus modelos híbridos enchufables actuales. Estos modelos no sufren ninguna modificación técnica, por lo que sus prestaciones, consumo de combustible y emisiones permanecen inalterados.

Tal y como explican los expertos de RACE, las normas Euro son un conjunto de regulaciones establecidas por la Unión Europea para controlar el nivel de emisiones de los vehículos de carretera. Introducidas en 1992, estas regulaciones se han endurecido progresivamente a lo largo de los años. Cada nueva norma, desde Euro 1 hasta Euro 6, ha impuesto límites más estrictos, reflejando avances en tecnología y una mayor conciencia ambiental.

Esta norma también afecta a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Se espera que la Euro 7 entre en vigor en noviembre de 2026. Las inspecciones de la ITV se tendrán que adaptar, y para este nuevo tipo de vehículos con la homologación más restrictiva serán todavía más rigurosos con la medición de los gases contaminantes, tanto de las partículas NOx y de CO2; también medirán las partículas abrasivas resultantes del desgaste de los frenos y los neumáticos.

ITV / Archivo

Los vehículos Euro 7 deberán monitorizar sus propias emisiones durante toda su vida útil, datos que serán leídos en la ITV. De igual modo, también se comprobará la salud y durabilidad de las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) recuerda que 4 de cada 10 conductores circula con la ITV caducada, un hecho muy grave que hace peligrar sus vidas y la de los demás conductores, que además implica una multa importante. En el RACE tenemos un servicio ITV a domicilio con el que te avisaremos de cuándo te toca pasar la ITV, por si se te olvida.

Las multas por circular sin ITV son 200 euros: en el caso de que la ITV sea desfavorable o esté caducada y 500 euros si la ITV es negativa. Esto supone la inmovilización y retirada del vehículo. Sólo podrás llevar el coche al taller y volver a presentarlo a la ITV en un plazo máximo de dos meses.

Fuente: La Nueva España