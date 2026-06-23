La ola de calor deja 45 grados en Andalucía y más de 43 en Cantabria, hasta ahora considerada como uno de los grandes 'refugios climáticos' de España

España siempre ha presumido de tener un gran 'refugio climático' en el extremo norte peninsular en que, a diferencia de otras regiones, las temperaturas solían ser más frescas y los veranos menos calurosos que en el resto del país. Pero el cambio climático le está dando la vuelta a esta situación y, tal y como demuestran los registros de este martes, ya no hay regiones que sean inmunes a los extremos de temperaturas. Hoy, sin ir más lejos, en la tercera jornada de la ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología ha tenido que activar avisos rojos por calor extremo en varios puntos de Cantabria y en el País Vasco ante la llegada de temperaturas de más de 40 grados. Entre las cifras más altas del día destacan los 43,2 grados observados en el municipio cántabro de Cillorigo de Liébana, que este martes ha registrado la tercera temperatura más elevada de España tan solo por detrás de los 45,2 grados de Montoro, en Córdoba, y los 43,9 de Andújar, en Jaén.

Los registros indican que en muchos puntos del país este martes ha sido más caluroso que el lunes. Sobre todo en puntos de la cornisa cantábrica donde, habitualmente, las temperaturas no suelen escalar tanto. Según indica la plataforma 'MeteoSalud', las altas temperaturas registradas en el norte peninsular han supuesto un "riesgo alto" para la población local. Los primeros análisis indican que, en total, ha habido más localidades que han superado los 40 grados en España. En Cataluña se ha superado este umbral en Alcarràs, Lleida y Artesa de Segre, donde se han registrado máximas de hasta 41,7 grados. Entre los valores más elevados del día también destacan los 43,2 de Baztan, en Navarra; los 42,3 de Amorebieta, en Bizkaia; o los 41,2 de Segura, en Gipuzkoa. En total, durante esta jornada eran al menos 16 las comunidades autónomas en aviso por calor extremo. Y al menos seis las regiones en alerta roja por altas temperaturas en País Vasco, Cantabria y Andalucía.

Según indica la plataforma 'MeteoSalud', las altas temperaturas registradas en el norte peninsular han supuesto un "riesgo alto" para la población local

En muchos puntos de España, en las últimas horas se ha vivido un incremento aún más marcado de los termómetros respecto a lo registrado entre el domingo y el lunes. En Madrid, por ejemplo, se ha pasado de los 38,3 grados del lunes a los 39,5 de este martes. En Bilbao se ha registrado una subida de las temperaturas de más de cinco grados en un día pasando de 35,5 a 41,1 en una sola jornada. En Vitoria-Gasteiz los termómetros han ido de los 38,9 a los 40,2. Y en Valladolid se ha subido de los 37,3 a los 40,4 en un solo día. También se ha observado un aumento de casi medio grado en la temperatura media nacional. Los expertos afirman que, de confirmarse estos datos, esta jornada podría entrar en los libros de historia como el día más caluroso jamás observado en España durante un mes de junio.

En Bilbao se ha registrado una subida de las temperaturas de más de cinco grados en un día pasando de 35,5 a 41,1 en una sola jornada

Calor nocturno

Entre los datos más destacados de la jornada también están los valores extremos de calor nocturno. Entre el lunes y el martes, los termómetros españoles han marcado temperaturas muy por encima de lo normal y han vuelto a alcanzar mínimas por encima de los 30 grados de madrugada. Desde que existen registros, nunca se habían alcanzado valores tan altos en una noche de junio. Pero tras el estallido de la primera gran ola de calor del verano, España ha encadenado ya dos noches consecutivas en las que se supera este umbral. En Cabo de Gata no se ha bajado de los 31,5 grados en ningún momento de la noche. Y en Almería se ha dormido a más de 30,3 grados. En total, se estima que han sido más de 50 las que han superado el umbral de los 25 grados (noche tórrida) y al menos dos las que han llegado a los 30 grados (noche infernal).

España ha encadenado ya dos noches consecutivas con mínimas que no bajan de los 30 grados tras no registrar nunca este valor durante un mes de junio

Los modelos apuntan a que, con un poco de suerte, los termómetros empezarán a bajar a partir del miércoles y después, a partir del jueves, es posible que se de por finalizada la primera gran ola de calor en España. Los meteorólogos afirma que tras este estallido de calor habrá que analizar en profundidad los datos de estos días ya que es muy posible que se hayan batido récords hasta ahora inéditos para un mes de junio que, en principio, al situarse en el arranque del verano no debía ser tan extremadamente cálido. Los modelos a medio plazo apuntan a que las temperaturas tenderán a bajar hacia finales de semana pero que aún así se mantendrán en valores elevados para la época. Algunas voces afirman que a partir del fin de semana podría darse un repunte de las temperaturas pero aún es pronto para confirmarlo.