La Audiencia Nacional confirma los nuevos días libres que van a tener los trabajadores entre semana: afecta a los empleados con jornadas de lunes a sábado

La Audiencia Nacional ha declarado ilegal que las empresas no compensen con un día de descanso los festivos que coincidan con el descanso semanal en sábado.

La sentencia, a demanda de la Asesoría Confederal de USO en conflicto colectivo contra el convenio del contact-center, reconoce el derecho de las personas trabajadoras a disfrutar de un día adicional de descanso cuando exista solapamiento entre festivo y libranza. Obliga, además, a compensar los casos que no hayan prescrito y será extensible para todos los sectores.

Con esta resolución, se consolida de forma generalizada la doctrina judicial que impide que las empresas hagan desaparecer festivos mediante los cuadrantes de trabajo.

Se trata, además, de la primera sentencia que analiza específicamente la situación entre las personas trabajadoras con jornadas de lunes a viernes y de lunes a sábado en la actualidad. “Desde USO, valoramos esta sentencia como un avance histórico en la defensa del descanso, la conciliación y los derechos laborales. Ninguna persona trabajadora debe perder festivos por la forma en que la empresa organiza el calendario. Los 14 festivos anuales deben disfrutarse plenamente por todas las personas trabajadoras, independiente de su jornada habitual”, asevera Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO.

La jornada laboral media en la Unión Europea fue de 36 horas semanales en 2024, con registros que van desde las 32,1 horas hasta las 39,8 horas semanales, según los datos anuales de Eurostat, que tienen en cuenta el registro semanal de los empleados entre 20 y 64 años.

En el caso de España, los trabajadores marcaron una media de 36,4 horas semanales en 2024, situándose cerca de la media de la UE y por debajo del límite legal de las 40 horas semanales que se encuentran en vigor.

El Gobierno de España aprobó la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, pero la medida fue rechazada por el Congreso. A pesar de que la ley no salió adelante, el Gobierno ha aprobado la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto que regulará el nuevo registro de jornada para endurecer el mismo y digitalizarlo.

El nuevo control horario que pretende sacar adelante el Ministerio de Trabajo será digital y no se limita a exigir que se fiche la entrada y salida, sino que establece un conjunto de obligaciones muy concretas para empresas y organizaciones, como el acceso en remoto a cada trabajador de modo automático y un registro que debe diferencias tiempos como los descansos, trabajo efectivo y otras extraordinarias.