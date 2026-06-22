Este lunes
España vive una noche infernal con mínimas de hasta 30 grados y se prepara para un día de calor extremo con máximas de más de 42 grados
Casi un centenar de municipios españoles registraron anoche temperaturas superiores a los 25 grados, lo que técnicamente se conoce como noche más que tórrida y casi infernal
Valentina Raffio
España acaba de vivir la noche más cálida del año con mínimas que, en algunos casos, han marcado valores más que infernales. En Cabo de Gata, en Almería, los termómetros no han bajado de los 31,4 grados en ningún momento de la noche. En Ordizia, en provincia de Guipuzkoa, la temperatura apenas ha bajado de los 30. Igual que en varios municipios de Jaén, Navarra y Granada. En total, según apuntan los registros, han sido casi un centenar los municipios españoles que han registrado noches más que tórridas (+25 grados) y casi infernales (30 grados). Como Barcelona, donde sus 1,7 millones de habitantes durmieron anoche a más de 26,4 grados. O Madrid, donde los termómetros no bajaron de los 25 grados ni en el momento más fresco de la noche. Los modelos apuntan a que estas cifras serán el preámbulo de una jornada de calor extremo en la que podrían alcanzarse de nuevo máximas por encima de los 42 grados que, en muchos casos, podrían incluso batir récord para la época.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que estamos ante la primera gran ola de calor del verano. Este fenómeno, ocasionado por la llegada de una gran masa de aire sahariano sobre la Península Ibérica, se inició entre el sábado y el domingo y, por ahora, todo apunta a que se alargará hasta el próximo miércoles. Los expertos advierten que entre el lunes y el martes podríamos registrar el punto álgido de este episodio con temperaturas extremas tanto de día como de noche. Para estas jornadas hay avisos por calor activados en prácticamente todo el país. Los más graves, de nivel rojo, se concentran en las provincias de Bizkaia y Guipuzkoa, donde se espera alcanzar máximas muy por encima de los 40 grados. En Catalunya, Meteocat ha activado avisos de nivel amarillo y naranja por calor en prácticamente todas las comarcas.
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