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Mi electro

Mi Electro abraza esta premisa a través de una historia tan tierna como real: la de un abuelo y su nieta que caminan por pasillos llenos de pantallas y luces, ella refugiada en el aislamiento de sus auriculares y su corta edad, y él, buscando un rastro del pasado en los recuerdos de la tienda Mi Electro. Un simple objeto se convierte en un puente temporal cuando el abuelo recuerda, con una sonrisa nostálgica, cómo su esposa inundaba la cocina cantando canciones.

Es ahí donde la tecnología deja de ser un frío conjunto de cables para transformarse en pura empatía. Gracias al gesto cómplice de una joven dependienta, el instante de la ausencia se llena de vida.

El cierre es una hermosa tregua entre dos mundos: ella promete enseñarle el universo de Spotify y él, con la sabiduría de los años, se ofrece a enseñarle algo casi olvidado: el arte de escuchar un disco entero, sin saltar de canción, disfrutando de cada nota hasta el final. Porque, más allá de los dispositivos y las novedades, la marca lo deja claro: la mejor tecnología no es la más rápida ni la más potente; es, simplemente, la que nos acerca a quienes más queremos.