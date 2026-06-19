Terapia contra el cáncer, móviles más seguros y calentamiento global: las mentes más brillantes del planeta reciben los premios de la Fundación BBVA

Si nuestros historiales médicos siguen siendo privados, nuestros teléfonos seguros y nuestras cuentas corrientes están protegidas es gracias al algoritmo Rijndael, combinación de los apellidos de los dos investigadores belgas que lo desarrollaron, Vincent Rijmen y Joan Daemen. El algoritmo Rijndael ha resistido 25 años de ataques y, hasta ahora, nadie ha conseguido romperlo.

Si decenas de miles de pacientes de cáncer están vivos es gracias a la terapia CAR-T, que consiste en extraer células del sistema inmune para entrenarlas y enseñarlas a atacar a los tumores cuando se las inyecta de nuevo en el enfermo. Los ‘padres’ de la inmunoterapia son el científico estadounidense Carl H. June y el francés Michel Sadelain. June sabe muy bien lo fiero que puede llegar a ser el cáncer. Su primera mujer falleció de un tumor de ovario.

Si los océanos están hoy más vigilados que nunca contra el cambio climático es gracias al investigador Carl Wunsch. Licenciado en Matemáticas e inspirado por unos de sus profesores universitarios, decidió lanzarse a los turbulentos océanos en busca de aventura. Wunsch demostró la necesidad de disponer de un sistema global de observación oceánica desde el interior del mar y desde el espacio.

Todos ellos han recibido esta tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao los galardones Fronteras del Conocimiento, concedidos por la Fundación BBVA con la colaboración del CSIC. Con ocho categorías y dotados con 400.000 euros, los premios que reconocen la investigación y la excelencia en ciencia y creación artística. A lo largo de sus 18 años de historia, estos reconocimientos han sido, en varias ocasiones, antesala de los Nobel. Si el mundo sigue girando es gracias a estos hombres y mujeres de ciencia que investigan en las mejores universidades del mundo.

"Los galardonados nos recuerdan algo esencial: que el progreso no nace de las certezas previas sino de la curiosidad" — Carlos Torres Vila, presidente de la Fundación BBVA

"Un riesgo del mundo actual es la cultura de la inmediatez, que privilegia respuestas rápidas sobre la investigación pausada" — Eloísa del Pino, presidenta del CSIC

El 'ángulo mágico'

Este año, los premios del BBVA, en la categoría de Ciencias básicas, cuentan con un español: el físico valenciano Pablo Jarillo-Herrero, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la mejor universidad del mundo. Jarillo-Herrero y su colega Allan MacDonald (Universidad de Texas) han sido pioneros en la fundamentación teórica y la comprobación experimental del ‘ángulo mágico’, que permite transformar y controlar el comportamiento de nuevos materiales. Sus investigaciones permiten obtener superconductividad y magnetismo mediante la rotación del grafeno. Años y años de trabajo les llevó, por fin, a comprobar que el grafeno de 'ángulo mágico' se vuelve o bien aislante o bien superconconductor. "Necesitamos que los políticos apoyen las ciencias básicas y la investigación", ha pedido el científico, que ha tenido unas palabras de cariño hacia sus padres: "Gracias por confiar en la educación".

"Necesitamos que los políticos apoyen la ciencia básica y la investigación" — Pablo Jarillo-Herrero, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts

En una era donde la inteligencia artificial está revolucionado los campos científicos, los premios Fronteras del Conocimiento reconocen el papel de las Humanidades. En esta área, la ganadora es la filósofa estadounidense Nancy Cartwright, que ha conseguido tender puentes entre dos campos que están separados en demasiadas ocasiones: la filosofía y la ciencia. Profesora de varias universidades, entre ellas, Durham (Reino Unido) y California (EEUU), la investigadora es pionera en la adopción de políticas públicas basadas en la evidencia.

En la categoría de Música y Ópera, la galardonada es una mujer que creció en una Corea marcada por la pobreza y al dictadura militar: Unsuk Chin, que con solo dos años quedó fascinada por el piano que compró su padre, pastor presbiteriano. Autodidacta durante toda su infancia, fue rechazada dos veces para conseguir plaza en la Universidad Nacional de Seúl. Una vida consagrada a los estudios -con becas de por medio- han convertido a Chin en una voz propia de la música contemporánea, caracterizada por el virtuosismo instrumental y una imaginación sonora única.

Doctorado en Economía en el MIT y máximo responsable del Instituto de Investigación sobre la Pobreza en la Universidad de Wisconsin-Madison, el estadounidense Charles F. Manski (premiado en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas) ha desarrollado métodos econométricos que han transformado la manera en que trabajan y piensan los economistas a la hora de analizar los datos: no se pueden obtener conclusiones ni cifras ni certezas definitivas sino que hay que trabajar con intervalos.

Presidida por el presidente de la Fundación BBVA, Carlos Torres Vila, y la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, la ceremonia ha contado con una intervención inaugural del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y ha sido clausurada por el Lehendakari, Imanol Pradales.

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“Celebramos la curiosidad frente al conformismo. El rigor frente a la simplificación. La evidencia frente al prejuicio. La cooperación frente a la fragmentación. Y la creatividad como fuerza capaz de abrir nuevas posibilidades para el futuro. Los galardonados nos recuerdan algo esencial: que el progreso no nace de las certezas previas. Nace de la curiosidad, de la voluntad de explorar lo desconocido, de cuestionar lo que creemos saber, y de perseverar en la búsqueda de respuestas”, ha resaltado el presidente de la Fundación BBVA.