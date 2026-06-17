La ciencia estudia si los nuevos medicamentos para perder peso de la familia Ozempic podrían reducir el riesgo de adicciones y conductas violentas

Los medicamentos de nueva generación para tratar la diabetes y la obesidad, a diferencia de sus predecesores o de muchos otros fármacos que hoy en día se dispensan en las farmacias, han sido diseñados para actuar directamente sobre órganos como el cerebro y cambiar, en parte, su actividad normal. Este mecanismo de acción se ha demostrado útil para reducir las señales cerebrales relacionadas con el apetito y el hambre y, paralelamente, aumentar la sensación de saciedad. Pero no solo. Cada vez son más estudios los que indagan en si, además de estos efectos, estos fármacos podrían estar influyendo en los circuitos cerebrales implicados en la recompensa, la impulsividad y la toma de decisiones. Un reciente estudio de la Rutgers University sugiere que, en determinados casos, fármacos como Ozempic o Wegovy podrían reducir el riesgo de conductas impulsivas, de consumo de alcohol y sustancias y, en general, de conductas potencialmente violentas.

El trabajo, publicado este miércoles en la revista científica 'Criminology', se ha centrado en el análisis de datos recopilados tras entrevistar más de 7.500 adultos en Estados Unidos sobre su estado de salud y su relación con conductas impulsivas, consumo de alcohol y comportamientos violentos. De estos, al menos 821 informaron de que tomaban o habían tomado medicamentos como Ozempic para la pérdida de peso. El análisis de sus encuestas desveló que las personas que estaban en tratamiento con estos fármacos mostraban una mejor tasa de conductas violentas. La asociación entre impulsividad y conductas violentas fue aproximadamente un 62% más débil en los pacientes que afirmaban estar en tratamiento, mientras que la relación entre consumo de alcohol y violencia se redujo en torno a un 52% en su grupo.

El análisis encuentra una reducción del 62% entre impulsividad y conductas violentas en los pacientes que afirmaban estar tomando fármacos frente a la obesidad

Según explican los autores de este trabajo, una posible explicación a este fenómeno tiene que ver con cómo estos fármacos actúan sobre el cerebro. Los científicos plantean que lo agonistas del receptor GLP-1 podrían estar influyendo en los sistemas cerebrales de recompensa y en los circuitos relacionados con el control de impulsos y la regulación del estrés, modulando la intensidad con la que se activan las respuestas automáticas ante estímulos como la frustración, el consumo de alcohol o situaciones de alta carga emocional. En este sentido, afirman los expertos, estos medicamentos no servirían para eliminar la impulsividad en sí misma pero sí para debilitar el salto entre el impulso inicial y la conducta final. Como una terapia psicológica bien enfocada.

"Estos medicamentos podrían funcionar como una terapia cognitivo-conductual centrada en debilitar el camino que va del impulso a la acción en lugar de eliminar la impulsividad en sí misma" Christopher Thomas — Científico

El autor principal de este trabajo, Christopher Thomas, afirma que ahora mismo se trabaja con la hipótesis de que "estos medicamentos podrían funcionar como una terapia cognitivo-conductual" centrada en "debilitar el camino que va del impulso a la acción en lugar de eliminar la impulsividad en sí misma". Y que aunque por ahora aún estamos lejos de tener una respuesta definitiva, vale la pena seguir ahondando en este tipo de estudios. "A medida que los medicamentos GLP-1 se generalizan, comprender sus efectos conductuales más amplios se convierte en una importante cuestión de salud pública que requiere un cuidadoso estudio", afirma, en esta misma línea, Daniel C. Semenza, coautor del trabajo y especialista de la Universidad de Rutgers.

Noticias relacionadas

En los últimos años, a raíz del 'boom' de estos medicamentos, centros de investigación de todo el mundo han empezado a estudiar los "múltiples beneficios" que podrían tener para la salud. Entre ellos, el reducción de riesgo de adicciones. Los resultados obtenidos hasta ahora, procedentes tanto de estudios en animales como de grandes análisis observacionales en humanos, indican que estos medicamentos podrían estar actuando sobre el sistema de recompensa cerebral reduciendo el "valor" que el cerebro asigna a estas sustancias y, así, produciendo una reducción del deseo de consumo y la probabilidad de recaída o escalada del uso. Algunos estudios han encontrado asociaciones entre el uso de estos fármacos y menores tasas de sobredosis, hospitalizaciones relacionadas con drogas e incluso mortalidad por consumo de sustancias. También hay trabajos que sugieren que también podrían reducir el riesgo de desarrollar nuevos trastornos por uso de alcohol, opioides o nicotina.