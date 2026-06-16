Los medios tradicionales mantienen una credibilidad muy superior a las redes y a la IA

Tras una década de caída del interés, de pérdida de confianza y de creciente intermediación del consumo por parte de las plataformas digitales, el informe anual de expertos de la Universidad de Navarra sobre los medios de comunicación y su consumo revela la persistencia del periodismo profesional como referencia informativa frente a los demás actores del entorno digital.

Lo subraya el 'Digital News Report España 2026' elaborado por investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que retrata un mercado complejo, marcado por la fragmentación y la desconfianza, pero también sostiene que el interés por las noticias crece y los medios mantienen una credibilidad muy superior a la de redes sociales e inteligencia artificial.

Uno de los datos más positivos del informe es el repunte del interés por las noticias, ya que el 54 % de los españoles se declara muy o totalmente interesado por la actualidad, tres puntos más que en 2025 y el valor más alto de los últimos cuatro años.

La mejora crece especialmente entre los mayores de 65 años y en el grupo de 35 a 44 años, ambos con aumentos de siete puntos, pero también entre los menores de 35. No obstante, los jóvenes siguen alejados de la información periodística convencional. Acceden a las noticias con menos frecuencia, muestran menos interés y confianza y utilizan fuentes muy diferentes a las del conjunto de la población, especialmente redes sociales audiovisuales.

Mejora la confianza

Por otro lado, las marcas periodísticas siguen manteniendo una posición central en el recorrido informativo de los españoles: el 49 % accedió a la información a través de ellas y son el principal canal informativo para el 37 % de los encuestados.

La confianza en las noticias mejora levemente este año, hasta el 33 %, dos puntos más que en 2025.

Los 'influencers' ganan terreno, pero los medios conservan los atributos profesionales

Una de las novedades del informe de este año es el análisis del papel de los 'influencers' y creadores de contenido como fuentes informativas. El 40 % de los españoles se ha informado a través de estos nuevos actores mediáticos en la última semana, un fenómeno especialmente intenso entre los jóvenes.

La audiencia reconoce a los creadores mayor cercanía, comprensibilidad y capacidad de entretenimiento que a los medios profesionales. Sin embargo, los sitúa claramente por detrás de los medios periodísticos en los atributos más vinculados a estándares de calidad informativa: autenticidad, conocimiento de los problemas, fiabilidad e imparcialidad.

Según los investigadores, los datos muestran que la nueva lógica de consumo de noticias no es de sustitución, sino de complementariedad.

Frente al clima de polarización política que rodea con frecuencia a los medios públicos, el informe documenta una valoración social moderadamente favorable. El 35 % de los ciudadanos considera que los medios públicos tienen un impacto positivo en la vida del país, frente al 28 % que los juzga negativamente.

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La preocupación por los bulos refuerza el periodismo

No obstante, no todos los datos son favorables, ya que el 74 % de los españoles está preocupado por distinguir qué es verdadero y qué es falso en las noticias en internet, cinco puntos más que en 2025 y doce más que en 2022. De acuerdo con los autores, este contexto refuerza la necesidad del periodismo profesional.