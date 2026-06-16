El Foro Económico y Social del Mediterráneo amarra en Barcelona inspirado por "la creatividad y la apertura" de Miró

Joan Miró fue un artista planetario e incluso cósmico, de manera no del todo metafórica, a partir de una luminosa y perenne raíz mediterránea. Difícil encontrar, pues, un escenario más indicado para la inauguración de la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, tras las de Valencia (2024) y Málaga (2025), que la sede de la Fundació Miró en Barcelona, obra de Josep Lluís Sert. "Nos encontramos en un lugar especialmente simbólico -dijo Javier Moll, presidente del grupo editorial Prensa Ibérica, en el acto cultural que descorchó la cita, este martes-. Joan Miró proyectó Barcelona y la cultura mediterránea al mundo a través de un lenguaje artístico universal. Su obra representa creatividad, apertura y diálogo, valores que inspiran también este foro".

El tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo está impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació la Caixa, y hasta el jueves convertirá la capital catalana en epicentro del debate sobre el potencial del arco mediterráneo, región cultural y comercial con historia donde las haya. Si el lema del evento fue 'Un mar de futuro' en 2024 y 'Un mar de conexión' en 2025, en esta ocasión es 'Un mar de compromisos'. Felipe VI intervendrá en la jornada del jueves.

La cultura, esencial

"Barcelona -prosiguió Moll en su alocución de bienvenida al ciclo de conferencias, mesas redondas y conversaciones que tendrán lugar en CosmoCaixa- acoge un encuentro que reúne a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales con un objetivo común: reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del Mediterráneo y contribuir a construir respuestas compartidas".

La velada de la Fundació Miró puso el foco en la cultura, una "dimensión esencial" del Mediterráneo, señaló el presidente de Prensa Ibérica. "Las tierras bañadas por este mar comparten una historia de intercambios, creatividad y talento -subrayó-. Barcelona nos recuerda el legado de Miró y de Gaudí; València, la luz de Sorolla y la obra de Blasco Ibáñez; Baleares, la figura de Ramon Llull y la proyección internacional de artistas como Miquel Barceló; y Andalucía y Murcia han aportado creadores universales como Picasso, García Lorca o Ramón Gaya".

Empuje "desbordante"

Tomó el relevo ante el micrófono Albert Dalmau, 'conseller' de Presidència de la Generalitat, que celebró la llegada del foro a Barcelona en un momento en que Catalunya se quiere erigir como "espacio de confianza en un mundo inestable". Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya, ababó por su parte el empuje "absolutamente desbordante de Prensa Ibérica".

Un diálogo entre el escritor Eduardo Mendoza y el músico Jordi Savall, moderado por Álex Sàlmon, director de 'Abril', el suplemento literario de Prensa Ibérica, y un concierto de la formación Hespèrion XXI, dirigida por Savall, dieron paso a un piscolabis en la terraza orientada al norte de la Fundació Miró, extraordinario mirador sobre Barcelona.

Entre los asistentes hubo amplia representación de los ámbitos político, empresarial y académico. Por ejemplo, acudieron la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el presidente del Consell Insular d'Eivissa, Vicente Marí; el director general de la Fundació la Caixa, Josep Maria Coronas; el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu; o el presidente de honor de Barcelona Global, Joaquim Coello. De la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears e IESE Business School hubo catedráticos, doctores, profesores y directivos.

Estabilidad, prosperidad y personas

Javier Moll estuvo arropado por su esposa y vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, y sus hijos Aitor y Ainhoa, consejero delegado y directora editorial de Prensa Ibérica. Así como por Sergi Guillot, director general del grupo periodístico; Albert Sáez, director general de Contenidos; Martí Saballs, director de Información Económica; Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO, y un largo etcétera de cargos de Prensa Ibérica y sus 27 cabeceras. Podría decirse que Sara Puig, presidenta de la Fundació Joan Miró, fue la coanfitriona.

Las sesiones del tercer Foro Económico y Social se celebrarán el miércoles y el jueves en CosmoCaixa y girarán en torno a tres grandes ejes: estabilidad, prosperidad y personas.

Además de Felipe VI, participarán en las jornadas el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Asimismo intervendrán figuras internacionales como Josep Borrell, presidente del CIDOB y exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores; Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur; y Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo.

Cinco alcaldes

Collboni analizará retos compartidos en vivienda, movilidad, sostenibilidad y transformación urbana con María José Catalá, alcaldesa de València; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena; y Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma.

El apartado dedicado a la estabilidad regional, con derivadas como la polarización política o el multilateralismo, contará con las voces de la periodista e historiadora Anne Applebaum; el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia; y el exrector de la Universidad Mohammed V de Rabat, Wail Benjelloun, por ejemplo.

El bloque sobre prosperidad reunirá a directivos empresariales de gran calibre como Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España; Jordi Ribas, responsable mundial de Search & AI de Microsoft; Alfonso Álvarez, consejero delegado de Cellnex Iberia; y Sacha Michaud, cofundador de Glovo.

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En el capítulo en torno a las personas, con énfasis en la cohesión social y la vivienda y la movilidad, se escuchará al filósofo Francesc Torralba; el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez-Leza; el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara; y el presidente de Baleària, Adolfo Utor, entre otros.