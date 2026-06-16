Crisis del hantavirus
Dado de alta el último paciente ingresado por hantavirus en el Gómez Ulla
Catorce españoles que viajaban en el crucero MV Hondius ingresaron en el hospital madrileño el pasado 10 de mayo, y dos de ellos dieron positivo y superaron la infección en el centro
EFE
El último paciente que permanecía ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por infección por hantavirus ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio.
Con esta alta, no queda ningún paciente hospitalizado por este episodio, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad este martes.
Catorce españoles que viajaban en el crucero MV Hondius (13 pasajeros y un tripulante) ingresaron en el Gómez Ulla el 10 de mayo, cuando fueron evacuados en Tenerife del buque, afectado por un brote de hantavirus que ha causado la muerte a tres personas.
De los 14 españoles aislados, 12 permanecieron ingresados como contactos en cuarentena y dos dieron positivo por hantavirus en distintos momentos, por lo que fueron atendidos en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.
El pasado 7 de junio, fueron datos de alta los 12 que eran considerados contactos y no estaban infectados por hantavirus, según las pruebas PCR que se fueron practicando semanalmente.
- Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas moviliza a Bomberos, Guardia Civil y Sacyl
- Viviendas anegadas, calles llenas de barro y un regato desbordado: los efectos de una fuerte tormenta en Fuentespreadas
- Una avería deja un tren con 500 pasajeros varado en Toro durante una hora
- El Estado ejerce el tanteo y retiene un privilegio real firmado en Benavente en 1150
- Quién es quién en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León
- Zamora CF y Ponferradina, listos para 'vengar' los descensos en Castilla y León
- Nuevo accidente por fauna salvaje en Zamora: hay dos heridas, una de ellas menor, tras chocar contra un jabalí en Pereruela
- Zamora llena su Plaza Mayor con PanFest y el Campeonato Mundial de Callos pese al calor