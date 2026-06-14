Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de junio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 14 de junio de 2026 es: 12, 23, 29, 35, 50, siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- DIRECTO | Zamora CF - CE Sabadell: así te hemos contado la ida del play-off a Segunda (1-0)
- Zamora CF - CE Sabadell: un lleno para la historia
- La bodega Luis Medina abre sus puertas tras la restauración de un espacio histórico del siglo XVI
- El Zamora CF golpea primero y acaricia el fútbol profesional
- Camarzana y Santa Marta activan acciones civiles y penales contra la Asociación Las Eras
- Una casita coqueta para entrar a vivir por menos de 20.000 euros en Zamora
- ¿Quiénes acompañan a Mañueco en su Gobierno? Estos son los nombres y hay una zamorana entre ellos
- Vuelve a ver el Día de la Provincia 2026 en Zamora: Moraleja del Vino, el corazón de la tierra