Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 12 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 12 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 07, 14, 22 y 23, y las estrellas 07 y 01.
El código del Millón ha sido el CTH66915.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- El 'mejor café de España' en peligro: el legendario Bar Rosi de Benavente se enfrenta al cierre ante la jubilación de su camarero y propietario
- La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
- Un programa definitivo de fiestas de San Pedro de Zamora repleto de actividad de calle: más de 150 propuestas y cerca de 90 son conciertos
- El alma del Z! Live en abierto y en los lugares más especiales de la ciudad: programa completo de los conciertos acústicos
- Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
- Comienza la cuenta atrás para el XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba: ¿dónde se celebra?